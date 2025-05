AIS-ปภ. ทดสอบ Cell Broadcast 5 จังหวัด ซิมต่างชาติก็รับแจ้งเตือนได้

AIS ร่วมกับ ปภ. ทดสอบระบบเตือนภัย Cell Broadcast ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ระดับกลาง พร้อมส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่ ตรวจสอบซิมโรมมิ่งชาวต่างชาติได้รับข้อความเช่นกัน

รายงานข่าวจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการยกระดับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศอย่างต่อเนื่อง จัดทดสอบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบ Cell Broadcast ครั้งที่ 2 ในระดับกลาง โดยดำเนินการใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผลการทดสอบประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปอย่าง ราบรื่น ทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความครอบคลุม และความพร้อมของระบบ ขณะเดียวกัน ทีมวิศวกร AIS ยังได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่า นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่ใช้ซิมโรมมิ่งมาจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทย และอยู่ในพื้นที่ทดสอบก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน

โดย ปภ. และโอเปอเรเตอร์เตรียมทดสอบ CBS ต่อเนื่องในระดับใหญ่ อีกครั้งในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่, จ.อุดรธานี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร โดยข้อความที่ใช้ในการทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาว่า “ทดสอบการแจ้งเตือน Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก” “This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required”

หลังจากการทดสอบแต่ละระดับจะมีการประเมินประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมสูงสุดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจริงต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยี Cell Broadcast (CBS) พร้อมรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 12 ขึ้นไป และ iPhone ที่อัพเดตเป็น iOS 18 แล้ว โดยสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคนไทย และลูกค้า AIS กว่า 45 ล้านรายที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์