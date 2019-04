“การีนา” จัดเต็ม! เปิดมหกรรม Garena World 2019 ครบทั้งแข่งเกมดัง-เสวนาปูทางสู่อีสปอร์ตอาชีพ

รายงานข่าวจาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหญ่ ประกาศเตรียมจัดงาน ‘การีนา เวิล์ด 2019’ (Garena World 2019) ในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 ณ ไบเทค บางนา ฮลล์ 98-100 มหกรรมเกมและอีสปอร์ตใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด ‘Unlock Your Passion’

โดยภายในงานจะมีโซนกิจกรรมและการจัดแข่งขันอีสปอร์ตชิงเงินรางวัลรวมกว่า 17 ล้านบาท อาทิ RoV Pro League Season 3 by TrueMove H, Valor Tournament Season 3, Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac และ Free Fire World Cup 2019

และยังร่วมมือกับกับภาครัฐทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมถึง 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโซน ‘Garena Get & Give’ เพื่อ ‘เชื่อมโลกของเกมสู่การเรียนรู้’ แบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการเกม ทั้งเกมแคสเตอร์รุ่นใหม่ Head of People Team จาก Sea (ประเทศไทย) ด้วยหลายหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “So You wanna be a Caster” โดยเกมแคสเตอร์รุ่นใหม่ และนักศึกษาจากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ “คนแบบไหนมัดใจตลาดเกม” โดย คุณรัฐวุฒิ สุวรรณลิลา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena), ช้อปปี้ (Shopee) และแอร์เพย์ (AirPay)

รวมถึงกิจกรรม “ปั่นปันรัก” ร่วมเล่นเกมปั่นจักรยาน โดย “การีนา” จะบริจาค 100 บาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ เป็นทุนในการรักษาและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในทุกการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นปันรัก

เรียกว่า “การีนา” จัดให้ทั้งสนุกได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจ ที่สำคัญงานนี้ “ฟรี”