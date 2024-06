เริ่มแล้ว! The Best Guarantee of Nakhon Pathom ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดี “นครปฐม” 21-25 มิ.ย. นี้

นครปฐมจัดใหญ่งาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดี “นครปฐม” ช็อปอย่างจุใจ วันที่ 21-25 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม จ.นครปฐม น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดงาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนครปฐม

เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจ ยกระดับราคาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง วิสาหกิจชุมชน SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club สินค้าชุมชน ของดีจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนานครปฐมที่ต้องการให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีอัตลักษณ์ เป็นที่รู้จักทั้งด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เขตการลงทุน การศึกษา และประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม (Smart tourism) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) ดังนั้น จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมของดีจังหวัดนครปฐมสู่ตลาดภายในประเทศ

Advertisment

กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน และการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) และด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชม เลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม จังหวัดนครปฐม