ททท.กาญจน์ เปิดรับสมัคร กระดานยืนพาย “SUP ลุ่มแม่กลอง” 21 ธ.ค.นี้

ททท.กาญจน์จับมือพันธมิตรจัดงาน “SUP ลุ่มแม่กลอง” 21 ธ.ค.นี้ ส่งเสริมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ สร้างเศรษฐกิจ-ความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการซัพบอร์ด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ขยายผลท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระดานยืนพาย (Stand Up Paddle Board : SUP) ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y ดังนั้น ททท. สำนักงานกาญจนบุรี สำนักงานราชบุรี สำนักงานสมุทรสงคราม จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการกีฬากระดานยืนพาย 3 จังหวัด และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “SUP ลุ่มแม่กลอง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดในลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการซัพบอร์ด รวมถึงกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

โดยกำหนดจัดขึ้นใน 3 จังหวัด 3 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 ณ ลานริมน้ำแควใหญ่ (Paddle more Thailand Office) สนามที่ 2 ราชบุรี วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 ณ Unique77 บ้านโป่ง และสนามที่ 3 สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดปากน้ำ

การจัดงาน “SUP ลุ่มแม่กลอง”

“เปิดโอกาสผู้สนใจทุกเพศทุกวัยได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์แห่งมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ ๆ ในบรรยากาศแบบแคมปิ้งริมแม่น้ำ โดยแบ่งกิจกรรมเป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลสำหรับมืออาชีพ จำนวน 2 รายการ คือ ประเภท Technical ระยะ 2 กม. และประเภท Sprint ระยะ 200 ม. การพายเพลิดเพลิน (SUP For Fun)

สำหรับมือใหม่และมือโปร ระยะ 3.5 กม. จากลานริมน้ำแควใหญ่ (Paddle more Thailand Office) ผ่านวัดญวน วัดเหนือ ถึงบริเวณสกายวอล์ก

การประกวด SUP Pets ผู้พายพาน้องตูบน้องเหมียวมาพายเล่นด้วยกัน การประกวด SUP Fancy ผู้พายแต่งกายสร้างสรรค์สวยงาม กิจกรรมเรียนรู้การพายกับครูฝึกซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติ (SUP Clinic)

โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ (จำนวนจำกัด) เหมาพาย 3 สนาม สุดคุ้ม-Early Bird เพียง 1,200 บาท เหมายพาย 3 สนาม-พิเศษ 1,600 บาท และพาย 1 สนาม 599 บาท

นางสาวสรียากล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึกออกแบบเป็นพิเศษ สะสมครบ 3 สนาม สามารถนำมาประกอบกันเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “SUP ลุ่มแม่กลอง” ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่เพจ : SUP LUM MAE KLONG

อนึ่ง กระดานยืนพาย (Stand Up Paddle Board : SUP) เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ใกล้ชิดธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาญจนบุรี ได้ผลักดันและขับเคลื่อนให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดหมายปลายทางของการทำกิจกรรมซัพบอร์ดเรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี 2564 โดยมีการแข่งขันในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ มากกว่า 7 รายการ รวมถึงรายการ The Route 97 ที่มีระยะทางพายถึง 97 กิโลเมตร นับว่ายาวสุดในเอเชีย