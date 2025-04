ฉลองปีใหม่ไทย-ลาว ‘มหาสงกรานต์สองฝั่งโขง’ ครั้งแรกในไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดหนองคาย จัดเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขง “มหาสงกรานต์สองฝั่งโขง (Maha Songkran of The Mekong River)” เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย-ลาว กับกิจกรรมที่ทุกคนต้องมาสัมผัส วันที่ 12-15 เมษายน 2568 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ริมแม่น้ำโขง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ผลักดันเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยเข้าสู่เทศกาลระดับโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 20.00 น. ที่ลานพญานาคคู่ ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดลำดวน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหาสงกรานต์สองฝั่งโขง (Maha Songkran of The Mekong River)” ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดหนองคาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2568

โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

งาน “มหาสงกรานต์สองฝั่งโขง (Maha Songkran of The Mekong River)” ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ด้วยแนวคิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมสงกรานต์ ยกระดับให้เป็นเทศกาลนานาชาติที่มีสีสัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025

โดยนำเสนอผ่าน “5 Must Do in Thailand” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ริมแม่น้ำโขงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย ถือเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการผลักดันเทศกาลสงกรานต์ของประไทยเข้าสู่เทศกาลระดับโลก

“มหาสงกรานต์สองฝั่งโขง (Maha Songkran of The Mekong River)” ที่จัดในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในไทย กับเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขง เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย-ลาว กับกิจกรรมที่ทุกคนต้องมาสัมผัส ยกระดับ 5 MUST DO IN THAILAND ไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ที่สะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตมากมายหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมขบวนงานสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2568 พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง,

กิจกรรมขบวนสงกรานต์จากศิลปินดาราที่ร่วมสร้างสีสัน Celebrity Songkran Parades, กิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย, ชุ่มฉ่ำรับมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย อุโมงค์น้ำมนต์แสงเลเซอร์, การแสดงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของประเพณีท้องถิ่น และการแสดงพลุสุดตระการตา พร้อมม่วนแซ่บกับร้านอาหารดัง ม่วนซื่นสนุกกับปาร์ตี้โฟม ม่วนจอยไปกับเสียงดนตรีหมอลำ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังของไทย

ได้แก่ อะตอม ชนกันต์, มีนตรา อินทิรา, Instinct, Yes’sir Days, Sweet Mullet, ASIA7, FREEHAND, ปอ อรรณพ, หญิงลี ศรีจุมพล, หญิง ธิติกานต์ และศิลปินดังจากฝั่งลาว วง TAIY AKARD และวง BLACK EYES และความชุ่มฉ่ำตลอด 4 วัน