เบอร์เกอร์คิง เอาจริงขาย The Real Meat Burger เพิ่มเนื้อได้ไม่จำกัด

เบอร์เกอร์คิง เอาจริงขาย The Real Meat Burger สั่งเพิ่มเนื้อ-หมูได้แบบไม่จำกัด ในราคาชิ้นละ 100 บาท ต่อยอดกระแสโคตรชีสเบอร์เกอร์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เบอร์เกอร์คิงสร้างกระแสไวรัลต่อเนื่อง หลังเฟสบุ๊ก Burger King Thailand ประกาศเปิดตัวเมนูใหม่ The Real Meat Burger ที่ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเนื้อหรือแพตตี้ขนาด 5 นิ้วได้ตามต้องการในราคาชิ้นละ 100 บาท โดยเป็นการต่อยอดกระแสความสำเร็จของเมนู โคตรชีสเบอร์เกอร์ ที่เป็นเบอร์ชีสล้วน 20 แผ่น ซึ่งวางขายเมื่อ 11 ก.ค. 66 – 13 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับล้นหลามและกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ตลอดช่วง 3 วันของการขาย

โดยเฟสบุ๊ก Burger King Thailand อธิบายว่า เมนู The Real Meat Burger นี้จะเริ่มจากเนื้อสามชั้นราคา 339 บาท ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มแพตตี้ขนาด 5 นิ้ว ได้ตามต้องการในราคาชิ้นละ 100 บาท พร้อมแนะนำว่าหากต้องการให้มีเฉพาะเนื้อล้วน ๆ เหมือนในภาพโฆษณาสามารถแจ้งพนักงานหน้าร้านได้ว่าไม่รับผักและซอสอื่นๆ ขอแต่เนื้อเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ที่มาของเมนูใหม่นี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เฟสบุ๊ก Burger King Thailand โพสคอนเทนต์เชิงขำขันในชื่อ Burger King Have It Your Way ที่เป็นการจำลองเมนูแนวโคตรชีสเบอร์เกอร์ ในรูปแบบเดียวกับเมนูโคตรชีสเบอร์เกอร์ที่ส่วนไส้จะเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว เช่น เนื้อล้วน ผักกาดล้วน มะเขือเทศล้วน ไปจนถึงขนมปังล้วน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยคอมเมนต์กว่า 900 คอมเมนต์ และการแชร์นับหมื่นครั้ง

แม้ยักษ์เบอร์เกอร์จะย้ำชัดเจนว่า Burger King Have It Your Way เป็นเพียงมุขขำขันไม่มีการจำหน่ายจริง แต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เฟสบุ๊ก Burger King Thailand ประกาศเปิดตัวเมนู The Real Meat Burger ขึ้นมาจริง ๆ

โดยปัจจุบันมีผู้ทดลองสั่งมาทานจริงแล้ว เช่น เพจเชื่อกู กูแดกมาแล้ว (facebook.com/PingLoveSai) ซึ่งทดลองสั่งแบบเนื้อ 100 ชิ้น ในราคารวม 10,039 บาท พร้อมลงภาพยืนยัน

