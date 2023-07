เครื่องซักอบผ้าระอุรับไฮซีซั่น ค่ายใหญ่โปรฯแรง 1 แถม 1 เกลื่อนตลาด

ค่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสาดโปรฯ ชิงตลาดเครื่องซัก-เครื่องอบผ้า 6 พันล้าน รับไฮซีซั่นหน้าฝน “แอลจี-พานาโซนิค-อีเลคโทรลักซ์” พาเหรดสารพัดของแถม ทั้งตู้เย็น เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน ยันไดร์เป่าผม ด้าน “ฮิตาชิ” จัดลุ้นไอโฟน 14 หลังกระแสสุขภาพ-สะดวก ดันเครื่องซักอบผ้าเป็นตลาดใหม่มาแรงคาดสิ้นปีครองสัดส่วน 10%

นายอำนาจ สิงหจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดเครื่องซัก-อบผ้าในช่วงครึ่งหลังนี้มีแนวโน้มคึกคักขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องซัก-อบผ้า และเครื่องอบผ้าที่กระแสการเติบโตคึกคักเป็นพิเศษ หลัง 5 เดือนแรกของปี 2566 เซ็กเมนต์นี้เติบโตไปแล้ว 31.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนทางกับตลาดรวมเครื่องซักผ้าที่หดตัว 0.4% นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเครื่องซัก-อบผ้าเติบโตสูงถึง 45.2% ด้วยกระแสความนิยมในการอบผ้าแทนการตาก เนื่องจากความกังวลเรื่องความสะอาดตามเทรนด์สุขภาพและปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ร่วมกับความนิยมที่อยู่อาศัยแบบคอนโดฯ ซึ่งพื้นที่ตากผ้ามีจำกัด ทำให้คนจำนวนมากหันมาซื้อเครื่องซักผ้าที่มีฟังก์ชั่นอบมากขึ้น เพราะราคาไม่ต่างจากเครื่องซักผ้าระบบเดียวมากนัก

ขณะเดียวกัน บรรดาร้านค้ายังเพิ่มปริมาณสต๊อกสินค้าเครื่องซัก-อบผ้ามากขึ้น เพื่อรองรับกระแสนี้ โดยเครื่องระดับกลาง-บน ราคาประมาณ 2.5-2.7 หมื่นบาท เป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุด

ความเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนจากสัดส่วนเครื่องซัก-อบผ้าที่เพิ่มขึ้นจาก 5.6% ในปี 2564 เป็น 6.8% ในปี 2565 และปี 2566 นี้ ช่วง 5 เดือนแรกสัดส่วนขยับมาอยู่ที่ 9% แล้ว ซึ่งคาดว่าด้วยการเติบโตนี้สิ้นปีเครื่องซัก-อบผ้าจะสามารถมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของตลาดเครื่องซักผ้ามูลค่า 6,075 ล้านบาทได้

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดรวมเครื่องซักผ้านั้น คาดว่าจะเติบโตประมาณ 1-2% ซึ่งต่ำกว่าปี 2565 ที่เติบโต 2.9% เนื่องจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและการชะลอตัวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม หลังเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เติบโต 5% และ 9% เชื่อว่าเป็นเพราะเม็ดเงินไหลไปยังกลุ่มแอร์ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของช่วงหน้าร้อนแทน

LG จัดครอสโปรโมชั่นรักษาแชมป์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด บริษัทแอลจี กล่าวต่อไปว่า ช่วงไตรมาส 3 นี้จะทำตลาดเข้มข้นเป็นพิเศษ ด้วยงบที่มากขึ้นอีก 10% จากปีที่แล้ว เพื่อรักษาตำแหน่งเจ้าตลาด ซึ่งส่งผลต่อการครองพื้นที่ในร้านค้าต่าง ๆ พร้อมกับใช้กระแสความนิยมเครื่องซัก-อบผ้ามาแรงสร้างการเติบโต โดยจะใช้ข้อได้เปรียบของการมีสินค้าดูแลเสื้อผ้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งเครื่องซักผ้าฝาหน้า ฝาบน สองถัง เครื่องอบผ้าและตู้ถนอมผ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อย่าง ตู้เย็น เครื่องลดความชื้น มาทำกลยุทธ์แบบครอสโปรโมชั่น เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่า เช่น แถมตู้เย็นเมื่อซื้อเครื่องซักผ้าแบบวอชทาวน์เวอร์ และแคมเปญแจกส่วนลดมูลค่า 350 บาท สำหรับล้างเครื่องซักผ้าเมื่อแจ้งโค้ด #PM_HBDLG/3507 ในการจองคิวในช่วง 1-31 กรกฎาคม 2566 รวมถึงจะมีแคมเปญร่วมกับเครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier ตามออกมาอีกด้วย

ด้านการสื่อสารครั้งนี้จะเน้นสื่อนอกบ้าน เช่น สื่อในจุดจำหน่าย ป้ายโฆษณามากขึ้น ตามการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ด้วยการย้ำจุดแข็งอย่างเครื่องไซซ์ใหญ่ ระบบลดสารก่อภูมิแพ้และป้องกันผ้ายับ รวมถึงถนอมเนื้อผ้า ฯลฯ ทั้งนี้ วางเป้ายอดขายเครื่องซักผ้าไว้ที่การเติบโต 10% ส่วนเครื่องซัก-อบผ้าเติบโต 30%

ผนึกคู่ค้าจัดสเปเชียลโปรเจ็กต์

เช่นเดียวกับโตชิบา ที่คาดว่าเครื่องอบผ้าจะเติบโตสูงเช่นกัน โดย นายอเล็กซ์ มา รองประธานบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า การเติบโตคึกคักของเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าฝาหน้านั้น เป็นเพราะการโหมทำการตลาดและทำราคาของแต่ละแบรนด์ ขณะที่ผู้บริโภคเข้าใจถึงจุดเด่นของสินค้ามากขึ้น และกำลังซื้อเริ่มกลับมาตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับฝั่งลูกค้าองค์กรที่ผู้ประกอบการโรงแรมและโครงการอสังหาฯ เริ่มติดต่อเข้ามาสอบถามสินค้าแล้ว

Advertisement

เพื่อรับดีมานด์นี้ บริษัทจะโฟกัสการจับมือกับคู่ค้าใกล้ชิดเพื่อทำกลยุทธ์กระตุ้นการขาย พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ด้วยการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ตามแผนกระตุ้นการขายสินค้าระดับไฮเอนด์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ให้มากขึ้น

โดยเดินหน้าโปรเจ็กต์พิเศษสำหรับสินค้ากลุ่มเครื่องซัก-อบผ้า ด้วยการเข้าร่วมมือกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและผลิตสินค้ารุ่นพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าในพื้นที่นั้น ๆ พร้อมเพิ่มพนักงานขายและสินค้าสำหรับโชว์ในร้านค้าให้มากขึ้นอีก เช่น ส่งสินค้าเข้าในทุกสาขาของคู่ค้า จากเดิมที่มีเพียงบางสาขา รวมถึงเพิ่มอินเซนทีฟให้ เพื่อจูงใจในการขายสินค้าของแบรนด์

ขณะที่ด้านการตลาดปีนี้หันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ หรือ KOL มากยิ่งขึ้น ตามแผนโปรโมตสินค้าระดับไฮเอนด์ ด้วยการส่งสินค้าให้ใช้งาน-รีวิว เพื่อเจาะเข้าไปสร้างการรับรู้ในวงการต่าง ๆ อย่าง ช่อง Spin9 ที่มีฐานผู้ชมเป็นกลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี หรืออินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ ที่ทำคอนเทนต์แนวการแต่งบ้าน ครอบครัว ฯลฯ

นอกจากนี้ เตรียมจัดงานเปิดตัวสินค้ากลุ่มเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ วางเป้ารักษาตำแหน่งหนึ่งในผู้เล่นท็อป 3 ของตลาดเครื่องซัก-อบผ้าเอาไว้ หลังสามารถขยับขึ้นมาจากอันดับ 4-5 ได้เมื่อไม่นานมานี้

โปรฯแรง 1 แถม 1 เกลื่อนตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจพบว่าขณะนี้ผู้เล่นรายอื่น ๆ ต่างมีการทุ่มงบฯจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม เพื่อกระตุ้นยอดขายกันอย่างคึกคัก อาทิ อีเลคโทรลักซ์ จัดโปรแคร์ดูแลโลก มีไฮไลต์เป็นโปรฯ 1 แถม 1 เช่น รับฟรีเครื่องอบผ้า เมื่อซื้อเครื่องซักผ้า หรือซื้อเครื่องซักและอบผ้าแถมฟรีเครื่องล้างจาน พร้อมของแถมมูลค่าสูงสุด 15,990 บาท นอกจากนี้ ยังมีสินค้าลดราคาสูงสุด 47% ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน และรับส่วนลดอีก 20% ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม และรับประกันเพิ่มอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 กรกฎาคม 2566

ส่วนพานาโซนิค จัดแคมเปญ Hello Rainy Sale ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2566 เน้นของแถมเมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ เช่น เครื่องซักผ้าฝาหน้าซีรี่ส์ CARE+ Edition รุ่น NA-V10FR1BTH หรือรุ่น NA-V11FX2LTH แถมไดร์เป่าผมรุ่น EH-NA45RPL มูลค่า 3,290 บาท พร้อมฐานวางเครื่องซักผ้า หรือเครื่องซัก-อบผ้าฝาหน้าแบบ All in one รุ่น NA-S106FR1BT แถมไดร์เป่าผม nanoeTM และไอออน Double Mineral รุ่น EH-NA98RPL 5,990 บาท พร้อมฐานวางเครื่องซักผ้า เป็นต้น

ด้าน ฮิตาชิ จัด Hitachi saving sale 2023 มีไฮไลต์เป็นลุ้นรับ iPhone 14 เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่กำหนด รวมถึงลดสูงสุด 10,000 บาท ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับของสมนาคุณมูลค่ากว่า 2,980 บาท และสามารถลงทะเบียนเพื่อเพิ่มระยะเวลาประกันสินค้าเป็น 3 ปี เป็นต้น ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปจะมีโปรโมชั่นจากแบรนด์ต่าง ๆ ทยอยตามออกมาอีก เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าประจำฤดูอย่างเครื่องซัก-อบผ้า