JSP โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกสินค้า Own Brand หนุนรายได้เพิ่มขึ้น 7.5%

บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) เผยไตรมาส 2 ปี 2566 กวาดรายได้ 240 ล้านบาท โต 31.9% สินค้า Own Brand หนุนรายได้เพิ่มขึ้น 7.5% ครึ่งปีหลังเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตน้ำยาฟอกไตเป็น 2 เท่า

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต และจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ฯลฯ เปิดเผยว่า JSP ได้รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้รวม 240.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9% โดยมีรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้า (OEM) 49.3% รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัท (Own Brand) 40.6%

โดยในส่วนของ Own Brand ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนปัจจุบัน และ สมุนไพร ได้แก่ COX, JSP, สุภาพโอสถ และ EVITON ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังเริ่มรับรู้รายได้จากน้ำยาฟอกไต คิดเป็น 4.9% ของรายได้รวม ส่วนรายได้ที่เหลือมาจากช่องทางอื่น ๆ 5.2%

ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจใหม่คือน้ำยาฟอกไต ที่ JSP ได้ซื้อหุ้นบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (GWM) จำนวน 52.8% โดยใช้เงินเข้าซื้อหุ้นจำนวน 43.9 ล้านบาท เมื่อเดือน พ.ค. ซึ่งหลังจากเข้าซื้อหุ้น GWM สามารถนำส่งรายได้ให้กับ JSP ในทันที และรับรู้เข้ามาในไตรมาส 2/2566 ในครึ่งหลังของปีนี้ JSP จะรับรู้รายได้จาก GWM อย่างเต็มที่ เนื่องจากช่วงไตรมาส 4/2566 จะเพิ่มเครื่องผลิตน้ำยาฟอกไต ส่งผลให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า และสามารถสร้างรายได้เพิ่ม 2 เท่า

นอกจากนี้ JSP สามารถนำเข้าเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในศูนย์ฟอกไต จำหน่ายไปยังศูนย์ฟอกไตทั่วประเทศ เป็นโอกาสเพิ่มรายได้ให้ JSP และ GWM และจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผลการดำเนินงานของ JSP จะมีทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2566 JSP มีผลขาดทุนจากการรับรู้ค่าเสื่อมจาก บริษัท แคร์ซูติก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ JSP ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อให้บริการด้านอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ที่มีทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึง OEM ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคน และสำหรับสัตว์ ที่ครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เช่น สุนัข และแมว และสัตว์ในการเลี้ยงสำหรับการทำปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็นต้น

ทั้งนี้ แคร์ซูติกมีต้นทุนในการดำเนินการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2/2566 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันแคร์ซูติกได้เปิดโรงงานเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมทุกเดือน และมีหลายรายที่เริ่มลงนาม ซึ่งจะทำให้อีก 6 เดือน JSP รับรู้รายได้จาก OEM อาหารเสริมสัตว์ และเครื่องสำอางสัตว์

นอกจากนี้ ในส่วนของสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ OEM กับ Own Brand นั้น ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยก่อนหน้านี้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก OEM 60% และ Own Brand 40% อย่างไรก็ดี อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า Own Brand อยู่ในอัตราที่ดีกว่า OEM ดังนั้นบริษัทจึงมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนสินค้า Own Brand ให้ขึ้นมาอยู่ในสัดส่วน 50 : 50 เท่ากับสินค้า OEM ซึ่งในงวดครึ่งปีแรกก็ถือว่าสามารถทำได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้

“ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแม้จะมีผลขาดทุนสุทธิ 10.9 ล้านบาท แต่ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 23.4 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ รวมถึงเป็นช่วงโลว์ซีซันของภาคการผลิต เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าร้อนที่ค่าพลังงานพุ่งขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ”

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทจะยังคงตั้งเป้าหมายในการควบรวมกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดดูแลสุขภาพครบวงจรภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งทิศทางหลังจากนี้บริษัทก็จะทยอยรับรู้รายได้จากกิจการที่ซื้อเข้ามาก่อนหน้า รวมถึงปีนี้ผ่านช่วงสูงสุดของต้นทุนพลังงานไปแล้ว ในครึ่งปีหลังจึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะมีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก