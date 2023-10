นิว บาลานซ์ เปิดแฟลกชิปสโตร์ใหม่ ใหญ่สุดในไทย 233 ตร.ม. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมโซฟาไซซ์บิ๊กนั่งลอง-รอ ได้เต็มที่หวังจับกลุ่มวัยรุ่น-ครอบครัว

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นิว บาลานซ์ เปิดแฟลกชิปสโตร์ใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จัดเต็มพื้นที่ 233 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมไฮไลท์ Energy Zone สำหรับโชว์สินค้าไฮไลต์-แคมเปญพิเศษในแต่ละช่วงเวลา

โดยเป็นไปตามแนวคิด “Flex” ที่สามารถยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการตกแต่งเพื่อนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ง่ายและบ่อยเท่าที่ต้องการ

รวมถึงมีโซฟาขนาดใหญ่ให้ลูกค้าสามารถนั่งรอเพื่อน หรือคนในครอบครัวระหว่างทดลองสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมคอลเลกชันคัดสรรพิเศษไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน MADE U.S. เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ รองเท้าผ้าใบ และชุดกีฬา

มร.ดีพัค โทมา ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด กล่าวว่า ร้านแฟลกชิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้า หลังความนิยมของนิว บาลานซ์ ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยที่ชื่นชอบทั้งแฟชั่นแนวสตรีทและสปอร์ตแฟชั่นยังเติบโตต่อเนื่อง

โดยสาขานี้เป็นการนำเสนอช่องทางใหม่ให้ผู้บริโภคสามารถมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของนิว บาลานซ์ ได้ง่ายและมากขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในหมวด Performance Running ผ่านแคมเปญ “RUN YOUR WAY” ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ระดับสากลที่ใช้ทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองตัวตนที่เป็นตัวของตัวเองของทุกคน ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘หากคุณออกวิ่ง คุณก็คือนักวิ่ง’ (if you run, you are a runner.)