เป๊ปซี่ ปรับลุคครั้งใหญ่ ดึงวงเกิร์ลกรุ๊ป Baby Monster นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์

เครื่องดื่มเป๊ปซี่ ปรับลุคครั้งใหญ่ เปลี่ยนโลโก้ใหม่ทั่วโลกในรอบ 15 ปี ในไทยเริ่มวางขายตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา พร้อมดึงวงเกิร์ลกรุ๊ป ‘Baby Monster’ นั่งแท่นพรีเซ็นน้องใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอกย้ำความเป็น Iconic Brand

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ เป๊ปซี่พร้อมพาทุกคนสู่ความซ่าครั้งใหม่ ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความยูนีคและเข้ากับยุคสมัยในสไตล์ที่แตกต่าง สร้างภาพจำสู่การเป็น Iconic Brand into the New Era ผ่านการปรับรูปแบบโลโก้เวอร์ชันใหม่

ซึ่งเป็นการนำโลโก้เดิมช่วงปี 1990 ที่เป็นภาพจำอันโดดเด่นของเรามาปรับโฉมให้มีความซ่า เท่ ทันสมัย สนุกสนาน และขี้เล่นมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเป๊ปซี่แบบทรงพลังและแข็งแกร่ง โดยออกแบบเป็นลูกโลกทรงกลม และเส้นโค้งลายคลื่นที่เราคุ้นเคยในสไตล์ Back to Basic มาพร้อมเฉดสีซิกเนเจอร์อย่างขาว แดง และน้ำเงิน Electric Blue อันเป็นเอกลักษณ์ โดยด้านในเป็นคำว่า PEPSI ที่เปลี่ยนแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และมีสีสันที่แตกต่างจากเดิม

รวมถึงเพิ่มลูกเล่นด้วยการใช้สีดำมาตัดเส้นขอบให้โลโก้โดดเด่นสะดุดตา สอดคล้องกับทิศทางของเราที่ต้องการให้ความสำคัญกับเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล อย่างจริงจัง พร้อมปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากสีน้ำเงินโทนสว่าง ให้เป็นสีน้ำเงินในโทนที่เข้มขึ้น ซึ่งทยอยวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้คว้าเกิร์ลกรุ๊ปสาว K-POP ไอดอลที่สร้างกระแสความปัง และกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ อย่าง Baby Monster ในฐานะพรีเซนเตอร์น้องใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเครื่องดื่มเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล สะท้อนความซ่า ซน สดใส ไม่หยุดทำตามแพสชัน จากบทบาทเทรนนีสู่การเป็นตัวจริงบนเวทีที่พร้อมเดบิวต์ความซ่าครั้งใหม่ เพื่อชวนเหล่า Gen-Z ให้ออกไปซ่ากัน





ซึ่งการปรับลุคใหม่ของเป๊ปซี่ครั้งนี้พิเศษกว่าเคย เพราะไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้อย่างที่แบรนด์อื่นทำกัน แต่เป๊ปซี่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แฟน ๆ มาสัมผัส ปลุกความซ่ากันในงาน PEPSI INTO THE NEW ERA เปิดสู่โลกใหม่ของเป๊ปซี่ใน IMMERSIVE GLOBE ดิจิทัลอาร์ตรูปแบบใหม่สุดว้าวซ่ากับ 360 Visual & Sound ที่ Interact ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเข้าชม IMMERSIVE GLOBE ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567