ดีแคทลอน เปลี่ยนโลโก้ใหม่ภายใต้สโลแกน “The Orbit”

ดีแคทลอน ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัญชาติฝรั่งเศส ที่มีสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ภายใต้สโลแกน “The Orbit”

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ดีแคทลอน ประเทศไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “Decathlon Thailand ดีแคทลอน ประเทศไทย” ถึงตัวโลโก้ใหม่ของดีแคทลอน ระบุว่า สวัสดี Sport lovers ดีแคทลอน ขอขอบคุณที่ทุกคน ที่ให้ความสนใจกับ “The Orbit” โลโก้ใหม่ของเรา

จึงขอถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังถึงตัวตนของดีแคทลอนและแคมเปญที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้ ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีแคทลอนทุกประเทศทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจในการถ่ายทอดตัวตนใหม่และโลโก้ของเรา ให้กับทุก ๆ คนได้รับรู้ร่วมกัน

สำหรับโลโก้ใหม่ของเรามีการผสมผสาน “อดีต” เข้ากับ “อนาคต” ซึ่งเราดีไซน์ขึ้นจากเค้าโครงของโลโก้เดิมที่คุ้นตาและเป็นภาพจำของทุก ๆ คน โดยมีแรงบันดาลใจจากตัวอักษร “C” และ “A” อันเป็นเอกลักษณ์และภาพจำเดิมของแบรนด์

และสัญลักษณ์วงกลมหรือวงโคจร สื่อถึงการเดินทางอย่างไม่หยุดนิ่งและยังสื่อถึงรูปแบบธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อันเป็นหัวใจสำคัญของดีแคทลอนยอดแหลม มีที่มาจาก Mountain peak หรือยอดสูงสุดของภูเขาเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ

ซึ่งการพัฒนาแบรนด์ครั้งนี้ เพื่อส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของ New chapter ในการสื่อสารกับทุกคนบนโลกและตอกย้ำภารกิจหลักของดีแคทลอน นั่นคือ “We move people through the wonders of sport” เราขับเคลื่อนผู้คนผ่านความมหัศจรรย์ของโลกแห่งกีฬา

อย่างไรก็ตาม ดีแคทลอน ถือเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัญชาติฝรั่งเศส ที่มีสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 60 ประเภทกีฬา และรายการสินค้าที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 5,000 รายการ





ซึ่งปัจจุบันดีแคทลอนประเทศไทยมีจำนวนสโตร์ 22 สาขา ทั่วประเทศ