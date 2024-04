Azuki to Kouri ร้านน้ำแข็งไสชื่อดังจากโตเกียว ปักหมุดเปิดในไทยครั้งแรก

คชา บราเธอร์ส เสริมแกร่งพอร์ตฯ ผุดพรีเมี่ยมแบรนด์นำเข้า “Azuki to Kouri” ร้านน้ำแข็งไส ชื่อดัง-จองคิวยากจากประเทศญี่ปุ่น มาเปิดสาขาแรกในไทย ภายใต้ชื่อร้าน “Oyatsu no Jikan” by Azuki to Kouri ที่โครงการ Velaa สินธร วิลเลจ ซอยหลังสวน

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายเดช คิ้วคชา รองกรรมการผู้จัดการและเชฟใหญ่ บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด แชมป์ขนมหวาน La Liste Pastry Chef of the Year 2023 เปิดเผยว่า แผนการตลาดปีนี้ยังคงมุ่งเจาะตลาดไฮเอนด์ เนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคนี้โตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นชื่อระดับโลก ได้รับความนิยมมาก ๆ เมื่อมาที่ไทย รวมไปถึงสินค้า Collaboration กับเชฟมิชลิน เชฟที่มีชื่อเสียง และอยู่ในกระแสโลกโซเชียล ก็จะยิ่งได้รับความนิยมสูงสุด

สำหรับทิศทางการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีแผนขยายธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งปีจะมีการขยายสาขาต่าง ๆ ของ Kyo Roll En และ Mont Blanc นอกจากนี้ยังเตรียมการที่บริษัทจะเปิดเป็น “World Class Brand” นำเข้าแบรนด์ชื่อดังจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีก

โดยล่าสุดได้นำเข้าแบรนด์ Azuki to Kouri ร้าน Kakigori น้ำแข็งไสญี่ปุ่น ขึ้นชื่อจากกรุงโตเกียว โดยเชฟระดับ 2 ดาวมิชลิน ที่ชาวไทยเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องจองคิวล่วงหน้าหลายเดือน มาเปิดภายใต้ชื่อร้าน “Oyatsu no Jikan” by Azuki to Kouri ตั้งอยู่ที่โครงการ Velaa สินธร ซอยหลังสวน ซึ่งถือเป็นสาขาแรกในเมืองไทย และเป็นสาขาแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

ด้านเชฟ Hiroyasu Kawate เจ้าของร้านและเชฟร้านอาหารฝรั่งเศสแนวโมเดิร์น ‘Florilège’ แห่งกรุงโตเกียว และเป็นเจ้าของร้าน Azuki to Kouri กล่าวว่า สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน เชื่อว่าทุกคนก็จะนึกถึงน้ำแข็งไสที่ทานแล้วสดชื่น ซึ่งที่ญี่ปุ่นเอง Kakigori ถือเป็นเมนูยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนมาก ๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้นำเมนูพิเศษมาให้คนไทยได้ลองชิม โดยจะมีเมนูที่ทำขึ้นตามฤดูกาลที่คิดขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับคนไทย อาทิ เมนูสตรอเบอร์รี่และมัทฉะอีกด้วย เนื่องจากว่าทั้ง 2 เมนูนี้คนไทยส่วนใหญ่ชอบรับประทาน

สำหรับ ‘‘Oyatsu no Jikan’ by Azuki to Kouri’ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ที่ชั้น G โครงการ Velaa สินธร วิลเลจ ซอยหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.