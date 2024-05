บิ๊กซีราชดำริ ขยายเวลาเปิดลากยาวถึงตี 2

บิ๊กซี สาขาราชดำริ ขึ้นป้ายขอขยายเวลาให้บริการ เปิดยาว 9 โมงเช้าถึงตี 2 รวม 17 ชั่วโมงรวด เริ่ม 22 พฤษภาคม 2567 นี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า บิ๊กซี สาขาราชดำริ หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งฮิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกาศขยายเวลาเปิดบริการเป็นตั้งแต่ 9 โมงเช้าไปจนถึงตี 2 จากเดิมเปิด 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

โดยมีการติดตั้งป้ายผ้าบริเวณหน้าสาขาระบุข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษว่า บิ๊กซี สาขาราชดำริ ขอขยายเวลาให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2567 เปิดทุกวัน 9.00 น. ถึง 02.00 น. Big C Extends service hours May 22, 2024 onwards Open daily 09.00 a.m. until 02.00 a.m.

จากการสอบถามพนักงานในสาขา ระบุว่า การเปิดบริการจนถึงเวลาตี 2 ตามประกาศนั้นจะเป็นส่วนของพื้นที่ค้าปลีกของบิ๊กซีเอง ส่วนร้านค้าเช่าต่าง ๆ โดยรอบอาจปิดบริการตามเวลาเดิม

ทั้งนี้ตามรายงานผลประกอบการปี 2566 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ระบุว่า ร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการขยายสาขา ส่งผลให้ในปี 2566 รายได้รวมของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อีก 4,333 ล้านบาท หรือ 3.9% เป็น 114,030 ล้านบาท

Advertisment

โดยเป็นเม็ดเงินจากการขายสินค้า 101,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,139 ล้านบาท หรือ 4.3% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายจากร้านสาขาเดิมเติบโตขึ้น 3% (ไม่รวมยอดขายสินค้า B2B)

สำหรับจำนวนสาขา บิ๊กซี นั้นในรายงานผลประกอบการปี 2566 ระบุว่า ณ สิ้นปี 2566 บีเจซีมีร้านค้าปลีกในแบรนด์และโมเดลต่าง ๆ รวมกัน 1,969 สาขา แบ่งเป็น

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 156 สาขา แบ่งเป็น

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชา 1 สาขา

ซูเปอร์มาร์เก็ต 50 สาขา แบ่งเป็น

Advertisment

บิ๊กซี มาร์เก็ต 35 สาขา

บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 13 สาขาในไทย

บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 2 สาขาในกัมพูชา

บิ๊กซี มินิ 1,567 สาขา เป็น

แฟรนไชส์ในไทย 51 สาขา

บิ๊กซี มินิ ในกัมพูชา 19 สาขา

บิ๊กซี ดีโป้ 11 สาขา

บิ๊กซี ฟู้ดเซอร์วิส 6 สาขา

ตลาด Open-air 8 สาขา

ร้านขายยาเพรียว 143 สาขา

ร้านกาแฟวาวี 96 สาขา

ร้านเอเชียบุ๊คส์ 64 สาขา

ร้านค้าโดนใจ 6,350 สาขา