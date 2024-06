เพาเวอร์มอลล์ ผนึกแบรนด์ดังสาดโปรแรงปลุกเครื่องใช้ไฟฟ้าไตรมาส 3

เพาเวอร์ มอลล์ เผยกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มแผ่ว ผนึกคู่ค้าจัด POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE พร้อมโปรแรง อาทิ ลดสูงสุด 60%, คูปองส่วนลด 1.5 หมื่น, ผ่อน 0% ยาว 24 เดือน ฯลฯ หวังปลุกยอดขายมิถุนายน-กรกฎาคม ตั้งเป้า 34 วัน สะพัด 534 ล้านบาท

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายรัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้า เพาเวอร์ มอลล์ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังซื้อในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มแผ่ว จากสภาพเศรษฐกิจและการที่ผู้บริโภคใช้งบฯไปกับช่วงโครงการ Easy E-Receipt รวมถึงซื้อแอร์ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา

โดยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 เดือนแรกของปี 2567 มีมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะมีมูลค่าประมาณ 2-2.2 แสนล้านบาท เติบโตระดับเลข 1 หลักเท่านั้น หลังเดือนพฤษภาคม ตลาดเริ่มชะลอตัวลงมาเติบโตระดับเลข 1 หลัก ต่างจากช่วงไตรมาส 1 และต้นไตรมาส 2 ที่ต่างเติบโตระดับเลข 2 หลัก

อย่างไรก็ตามหาก เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อานิสงส์จากนโยบายเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท อาจเติบโตเพิ่มเป็น 2 หลักได้

เพื่อปลุกยอดในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจึงใช้จังหวะช่วงมีมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นยอดขาย ผนึกกำลังแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกมากกว่า 200 แบรนด์ จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส” (POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE) มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที

โดยมีไฮไลท์เป็นสินค้าใหม่ที่มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ที่ “POWER MALL FIRST” พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และสินค้าที่มีฟังก์ชั่นด้าน AI การสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต-สมาร์ทโฟน, Wellness & Healthy Lifestyle, และ Sustainability จากหลากหลายแบรนด์

รวมถึงโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบทั้งลดราคา, ซื้อคู่ราคาพิเศษ, 1 แถม 1, 1แถม 4, ผ่อนยาว 24 เดือน และอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ

รวมสินค้าใหม่เปิดตัวที่แรกในไทย

สำหรับตัวอย่างสินค้าที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายในงาน

– LG WORLD’S FIRST AND ONLY OLED TV WITH 4K 120 HZ WIRELESS VIDEO & AUDIO TRANSFER ทีวี OLED ไร้สาย ขนาด 97 นิ้ว ราคา 1,099,990 บาท

– SONY BRAVIA 7 MINI LED TV ทีวีที่ใช้หน้าจอแบบ FULL ARRAY LED ขนาด 85 นิ้ว ที่เหมาะกับการรับชมภาพยนตร์ เสมือนมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวอยู่ที่บ้าน ราคา 124,990บาท พิเศษ 114,990บาท

– HP PAVILION AERO LAPTOP หน้าจอขนาด 13 นิ้ว น้ำหนักเบาพิเศษ น้อยกว่า 1 KG

– SMEG OMNICHEF เตาอบซีรีส์ใหม่ SMEG GALILEO โดยมี 3 ฟังก์ชั่นหลัก

อย่าง การอบแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL) การอบไอน้ำ (STEAM) และ ไมโครเวฟ (MICROWAVE) ไว้ในเครื่องเดียว ราคา 450,000 บาท พิเศษ 315,000 บาท

– TEMPTECH ตู้แช่ไวน์ LA SOMMELIERE ECELLAR185 ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไวน์ในตู้ ผ่านแอปพลิเคชัน VINOTAG® เหมือนมีซอม เมอริเยร์คอยให้คำแนะนำ ราคา 350,000 บาท พิเศษ 295,000 บาท

นอกจากนี้ยังรวมสินค้าเด่นจากแต่ละกลุ่มมาใช้ช้อปในที่เดียว ประกอบด้วย

กลุ่มโมบาย ไอที และแกดเจ็ต (MOBILE, IT & GADGET) อาทิ SAMSUNG GALAXY S24 SERIES ราคา 33,900-62,900 บาท, HUAWEI PURA 70 ราคา 29,990 บาท, OPPO RENO12 SERIES 5G ราคา 10,990-19,990 บาท, SONY BRAVIA QUAD THEATRE ราคา 89,990 บาท, JBL GO 4 ราคา 1,990 บาท, JBL XTREME 4 ราคา 14,900 บาท

กลุ่มทีวี (TV) พบกับสมาร์ททีวีจอยักษ์ เอาใจคอกีฬา อาทิ LG OLED TRANSPARENT TV ราคา 1,600,000 บาท, TCL WORLD’S LARGEST 115-INCH QD MINI LED TV ราคา 1,299,990 บาท พิเศษ 899,990 บาท พร้อมรับ PREMIUM รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท, SAMSUNG MUSIC FRAME ราคา 20,000 บาท

กลุ่มสินค้าภายในบ้านขนาดใหญ่ (HOME APPLIANCE) ลดสูงสุด 60% ยกทัพลดราคาสินค้าขายดีช่วงหน้าฝน เครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้า ไซส์ใหญ่ พร้อมโปรโมชั่นจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ LG, SAMSUNG, ELECTROLUX, BOSCH

รวมทั้งสินค้าใหม่ อาทิ TOSHIBA ตู้เย็น 4 ประตู เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน รุ่น GR-RF665WIA-PGTH(22), เครื่องปรับอากาศ HAIER TOWER AIR CONDITIONER รุ่น FSE24030T

กลุ่มสินค้าภายในบ้านขนาดเล็ก (SMALL APPLIANCE) รวมแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเพื่อสุขภาพ อาทิ หม้อทอดไร้น้ำมัน จากแบรนด์ TEFAL รุ่น FW501866 ปกติ 12,990 บาท พิเศษ 5,990 บาท แถมฟรี เครื่องปั่น รุ่น BL2C1166 มูลค่า 8,490 บาท, เตารีดแรงดันไอน้ำจากแบรนด์ PHILIPS รุ่น PSG6066/20 ปกติ 17,990 บาท พิเศษ 9,990 บาท

กลุ่มสินค้า LIFESTYLE APPLIANCE กับ DYSON SUPERSONIC NURAL มาพร้อมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ NURAL(TM) ช่วยปกป้องสุขภาพหนังศีรษะ และเพิ่มความเงางามของเส้นผมอย่างเป็นธรรมชาติ ในราคาพิเศษ 18,900 บาท

อัดโปรแรงกระตุ้นยอด

นายรัชตะ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส” ในปีนี้ จัดงานในพื้นที่ MCC HALL พบโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 60%, ซื้อ 1 แถม 1, ซื้อ 1 ได้สูงสุดถึง 4, แจกฟรี คูปองส่วนลดเงินสดสูงสุด 15,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

และรับส่วนลดเพิ่มเมื่อใช้บริการในศูนย์ อาทิ ท้ายใบเสร็จกูร์เมต์ มาร์เก็ต/ตั๋วหนัง/ล็อตตอรี่ รับทันทีส่วนลดเงินสด 500 บาท , กินปุ๊บ รับปั๊บ ฟรีคูปองส่วนลดเงินสด 1,000 บาท เมื่อรับประทานอาหารโซน DINING GARDEN ชั้น 3 เมื่อช้อปภายในงานครบ 100,000 บาท ต่อวัน รับสิทธิพิเศษจอดรถฟรี และสิทธิ์เข้า Platinum Logue 6 เดือน

รวมถึงมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปิน อาทิ เจมีไนน์ นรวิชญ์, บอย ปกรณ์, ยุ่น ภุษณ, วง PERSES, บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์, ตรี ภรภัทร และสุดว้าวกับคุณหนุ่ย พงศ์สุข BT beartai เจ้าพ่อไอทีแนวหน้าของประเทศไทย ที่จะมารีวิวสินค้า Innovation สุดล้ำภายในงาน , กิจกรรมที่ทั้งความสนุกและได้ความรู้ กับ IT Workshop Zone, กิจกรรมแข่งเกมส์ Street Fighter จากแบรนด์ MSI Steelseries ,

ส่วนกิจกรรม Cooking Show โดยเชฟบอย ปิยะชาติ พุทธวงษ์ จากร้านอาหารเสน่ห์จันทร์ ที่จะมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ เฉพาะที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-7 กรกฏาคม 2567 และที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฏาคม 2567

โดยคาดว่ายอดขายเติบโตจากปีที่ผ่านมา 68% มูลค่า 534 ล้านบาท (34 วัน) ในช่วงเวลาเดียวกัน