ไอคอนสยาม ชิงเดสติเนชั่นเคานต์ดาวน์ กวาดนักท่องเที่ยว 3 แสนคน

ไอคอนสยาม ลั่นชิงผู้นำเดสติเนชั่นเคานต์ดาวน์โลก ชูไฮไลต์พิเศษ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” นำทัพศิลปินไทย-เทศทั้ง LISA, เว่ยเจ๋อหมิง ฯลฯ รวม 60 ชีวิตจัดโชว์พิเศษ พร้อมผนึกพันธมิตรระดมกิจกรรมต่อเนื่อง 3 วัน 3 คืน คาดตัวเลขผู้ร่วมงานแตะ 3 แสนคน ชมสดกว่า 30 ล้าน

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม นับเป็นจังหวะสำคัญของธุรกิจที่จะสร้างการเติบโต ด้วยแรงหนุนจากทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นปัจจุบันทะลุเป้า 30 ล้านคน และกำลังมุ่งสู่ระดับ 35 ล้านคนภายในสิ้นปี 2567 นี้

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงตัดสินใจยกระดับการทำตลาดของไอคอนสยาม ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายธันวาคมไปอีกขั้น ด้วยการระดมอีเวนต์ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่งานลอยกระทงในวันที่ 15 พฤศจิกายน ไปจนปิดท้ายด้วยงานใหญ่ Amazing Thailand Countdown 2025 ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 ที่ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ซึ่งปีนี้อัพเกรดไฮไลต์เพิ่มขึ้นทั้งด้านแสงสี และกิจกรรมบันเทิงจากทัพศิลปิน ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ตามเป้าหมายชิงโพซิชั่นงานเคานต์ดาวน์ Top 5 ของโลก พร้อมยอดผู้ร่วมงานและชมการถ่ายทอดสด-ออนไลน์มากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก รวมถึงกระตุ้นยอดขายของศูนย์ และธุรกิจ-ชุมชนโดยรอบไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทย

ลิซ่า-เว่ยเจ๋อหมิง แม็กเน็ตสำคัญ

โดยงาน Amazing Thailand Countdown 2025 จะมีไฮไลต์หลักเป็นการแสดงจาก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่จะขึ้นแสดงในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปินอีก 60 ชีวิต ต่อเนื่องตลอด 3 วัน อาทิ ATLAS, BUS Because of you I shine, 4EVE, Jeff Satur, MILLI, NONT TANONT, พีพี บิวกิ้น, เป๊ก ผลิตโชค, PROXIE, ZeeNuNew, ทีมนักแสดงจาก PIT BABE The Series และศิลปินจีนชื่อดัง “เว่ยเจ๋อหมิง” โดยหลายรายจะเป็นโชว์พิเศษเฉพาะสำหรับงานนี้

รวมถึงยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยจากนักแสดงได้แก่ กองทัพ, พีคและนก KPN แชมป์โลก Solo Senior Vocalist คนแรกของไทย

ขณะเดียวกันในคืนสิ้นปี จะมีการแสดงพลุรักษ์โลกจำนวนกว่า 50,000 ลูก จุดตลอด 1,400 เมตร สามารถมองเห็นได้ในระยะ 5-6 กิโลเมตร โดยผู้กำกับพลุมือรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด “Celebrating the Everlasting Legacy of Siam เฉลิมฉลองมรดกไทยอันรุ่งโรจน์นิรันดร์” สะท้อนถึงสีสันและความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี้ยังผนึกพันธมิตรอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการเดินเรือข้ามฝากที่ขยายเวลาให้บริการเรือข้ามฝากที่ท่าไอคอนสยามถึงเวลา 03.00 น. ในคืนวันเคานต์ดาวน์

รวมถึงปูพรมถ่ายทอดสด 15 ช่องทาง ได้แก่ ไทยรัฐทีวีช่อง 32HD, one31, GMM25, TNN16 หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, ข่าวสด, มติชน, Feed, TNN, NationTV, ช่อง one31 และ PPTV HD36 โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 23.00 น.เป็นต้นไป และช่องทางออนไลน์ของไอคอนสยาม Facebook และ YouTube ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปัจจุบันโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน และโรงแรมเพนนินซูล่าซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่างมียอดจองห้องพักสูงถึง 95% แล้ว รวมถึงมีการติดต่อจากสำนักข่าวและ KOL ชื่อดังจากหลายประเทศเพื่อทำข่าว สะท้อนถึงความสนใจต่องานครั้งนี้

คาด 3 วันผู้รวมงานทะลุ 3 แสน

ด้านนายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ออร์กาไนเซอร์ผู้จัดงาน Amazing Thailand Countdown 2025 กล่าวว่า งานเคานต์ดาวน์ครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมงานนาน 6-7 เดือน เนื่องจากมีรายละเอียดด้านตัวงาน การแสดง และความปลอดภัยหลากด้านที่ต้องจัดเตรียมและประสานงาน เช่น การรักษาความปลอดภัยให้ลิซ่า-แขกวีไอพีและผู้ติดตาม, การจราจรทางน้ำสำหรับเรือพลุ ไปจนถึงระบบแสงสีเสียงของการแสดงบนเวที และหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงรองรับการแสดงพลุ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ตลอดระยะเวลางาน 3 วัน 3 คืน จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คน แบ่งเป็น 100,000 คนต่อวัน และ 200,000 คนสำหรับคืนเคานต์ดาวน์