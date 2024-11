Mindshare ชี้ Social Media ปั้น New Creator กว่า 285 คนทั่วโลกทุกชั่วโมง

Mindshare เอเจนซี่ด้านการตลาดและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ชี้ Social Media ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ “New Creator” ทั่วโลกให้เกิดใหม่กว่า 285 คนทุกชั่วโมง พร้อมแนะ 3 กลยุทธ์ ที่จะช่วยให้นักการตลาดประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

นายวรวิล สนเจริญ Head of Strategy, Mindshare Thailand กล่าวในงานสัมมนา Content SPARK ที่จัดขึ้นโดย กรุ๊ปเอ็ม (GroupM) กลุ่มบริษัทการลงทุนด้านสื่อของดับบลิวพีพี ภายใต้หัวข้อ “The Content Revolution: Are you ready?” ว่า วิวัฒนาการของ Content Trend ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก Consumer Trend โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของ Social Media ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด New Creator เพิ่มขึ้นกว่า 285 คนทั่วโลกในทุกๆ ชั่วโมง และยังไม่รวมถึง Content Provider รายอื่นๆ

นอกจากนี้ พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ซึ่งกว่า 91% ให้ความสนใจเฉพาะคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้น จึงทำให้ในปัจจุบันนักการตลาดต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย

เนื่องจาก Monoculture หรือกระแสความนิยมในรูปแบบเดียวกันกำลังเลือนหายไป ผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบเดิมๆ จึงไม่อาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 กลยุทธ์พิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย

Mindshare จึงได้นำเสนอ 3 กลยุทธ์สำคัญในการสร้าง “The Connected Content” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

1. Connected Social Circle การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับ Social Circle ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ Content ที่สอดคล้องกับความเชื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเจาะกลุ่ม “Fandom” หรือกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเปรียบเสมือน Social Community ขนาดใหญ่ ที่สมาชิกมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น Taylor Swift ศิลปินชื่อดังระดับโลก ที่ใช้ “Swifties” ซึ่งเป็นชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง Engagement ผ่านกิจกรรม Swifball ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆ ทั่วโลกได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ

“เรามองว่าคอนเทนต์ที่สามารถเจาะกลุ่ม Fandom หรือ Community ได้อย่างแม่นยำ จะสามารถนำไปสู่ Conversion ที่เพิ่มขึ้นถึง 30%”

2. Culture is a Shortcut to Relevant การสร้าง Brand Story ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม (Culture) ของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ ทั้งในระดับ Mass Culture และ Subculture ตัวอย่างเช่น “หมูเด้ง” ที่คุ้นเคยกับการสร้าง Meme ในโลกออนไลน์ แต่สามารถต่อยอดไปสู่ Trend อื่นๆ ได้ เช่น การแต่งหน้าในธีมหมูเด้ง หรือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบที่แปลกใหม่

หรือแม้กระทั้ง “McDonald’s” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรม Manga และ Anime ของญี่ปุ่น โดยการสร้าง “WcDonald’s” ร้านแมคโดนัลด์ในโลกอนิเมะ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง Brand Awareness และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Play it right การนำเสนอคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับความชอบ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ “Compelling Storytelling” เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจ และเชื่อมโยง Touchpoint ต่างๆ เข้าด้วยกัน

นายวรวิล กล่าวสรุปว่า จากข้อมูลดังกล่าวเราเชื่อมั่นว่าการสร้าง “คอนเทนต์ที่เชื่อมโยง” จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้นักการตลาดประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง Engagement และขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ