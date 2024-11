คลาวด์แอนด์กราวนด์ ลุยจัด 2 งานใหญ่ Thailand Coffee Fest & Rice Fest ส่งท้ายปี

คลาวด์แอนด์กราวนด์ ทุ่มงบฯ 20-30 ล้านบาท จัด Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 และ Thailand Rice Fest 2024 ชู “สเปเชียลตี้คอฟฟี่” ดันไทยสู่ Coffee Hub เอเชีย พร้อมเปิดมิติใหม่ “ข้าวไทย” สู่ตลาดโลก คาดเงินสะพัด 500 ล้านบาท

นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ผู้จัดงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 และ Thailand Rice Fest 2024 เปิดเผยว่า บริษัททุ่มงบประมาณ 20-30 ล้านบาท จัดงาน 2 เทศกาลใหญ่ส่งท้ายปี เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟและข้าวไทยสู่ตลาดโลก โดยงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำกระแสความนิยม “สเปเชียลตี้คอฟฟี่” ซึ่งเป็นกาแฟพิเศษที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคอกาแฟ

โดยปัจจุบันตลาดกาแฟพิเศษในไทยมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 10% สวนทางกับภาพรวมตลาดกาแฟที่มีมูลค่า 60,000 ล้านบาท เติบโต 10%

“ประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตาของคอกาแฟทั่วโลกในแง่ของกาแฟพิเศษ ซึ่งถือเป็นของหายาก มีความเฉพาะตัว และปัจจุบันกาแฟพิเศษของไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยไทยให้ความสำคัญกับตลาดนี้ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ”

สำหรับงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship และ Thailand National Coffee Roasting Championship เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของวงการกาแฟไทยในการก้าวสู่ Coffee Hub ของเอเชียในอนาคต

Advertisment

ด้านนายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด กล่าวว่า งาน Thailand Rice Fest 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Larger than Rice” เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของข้าวไทยในมุมมองใหม่ โดยชูศักยภาพของข้าวในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เห็นพลังของความหลากหลายในวงการข้าว ตั้งแต่นักวิจัย เกษตรกร ไปจนถึงนักสร้างสรรค์

Advertisment

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แคมเปญ “ข้าวหมูเด้ง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย, โซนกินข้าว โซนชิมข้าว รวมถึงกิจกรรมพิเศษอย่างงานประกาศรางวัลเกษตรกรแห่งปี 2567 (Thailand Farmer of The Year 2024) และแคมเปญ The Next Farmer เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม คาดว่างาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 และ Thailand Rice Fest 2024 จะมีผู้ร่วมออกบูทกว่า 200-300 บูท มีผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 ราย และมียอดขายรวม 500 ล้านบาท