ลูกค้ามิลเลนเนียม ออโต รับสิทธิท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 8 แพ็กเกจสุดคุ้ม

มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ร่วมมือกับ ททท. มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า ได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านแคมเปญ “Discover the new you”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพ กับแคมเปญ “Discover the new you!” รวมดีลเด็ดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากมาย พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า มิลเลนเนียม ออโต้ กับ 8 แพ็กเกจสุดคุ้มค่า พร้อมส่วนลด 1,000 บาท จำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

“Discover the new you นำเสนอหลากหลายแพ็กเกจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันหลากหลาย จากผู้ประกอบการเฮลท์แอนด์เวลเนสชั้นนำ ทั่วประเทศกว่า 130 ราย และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า แคมเปญดังกล่าว จะสามารถตอบโจทย์ และสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าของเราในทุกเซ็กเมนต์”

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “ททท.ได้จัดทำแคมเปญ Discover the new you! เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวมูลค่าสูง Health and Wellness ในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยที่เปลี่ยนไป และ ททท.มั่นใจว่า กิจกรรมการตลาดในแคมเปญ Discover the new you! จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย เกิดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566”

Advertisement

สำหรับ แคมเปญ Discover the new you! เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ Health and Wellness ชั้นนำจากทั่วประเทศ ทั้งโรงแรม รีสอร์ตสุขภาพ สปา ตลอดจนโรงพยาบาล รวมถึงคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ จำนวนกว่า 130 ราย มาร่วมกันออกแบบแพ็กเกจสินค้าบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness อาทิ แพ็กเกจ Wellness Stay จาก Sripanwa Phuket, Kamalaya Samui, BDMS Wellness Clinic Retreat at Celes Samui และ VLCC Wellness แพ็กเกจ Wellness Day Spa จาก Banyan Tree Spa, RarinJinda Wellness Spa และ PANPURI Wellness แพ็กเกจ Health Check-up & Anti-aging จาก Panacee Wellness Khaoyai, ADDLIFE Anti-Aging Medical Center และ Bangkok Anti-Aging Center

อีกทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ อาทิ Megatrix, HD Mall, Thailhand Massage, Line Shopping, Tripgether, Changtrixget, SaleHere จัดโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรการตลาดที่ร่วมกันคัดสรรแพ็กเกจ Meaningful Wellness เพื่อมอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า มิลเลนเนียม ออโต้ฯ, ผู้โดยสารสายการบินไทย, ไทยสมายล์, สมาชิกผู้ถือบัตรรอยัลออร์คิดพลัส นกแอร์คลับ และสมาชิกบิทคับ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและ Blogger Influencer เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบและโปรโมตเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่แตกต่างและมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักเดินทางสายสุขภาพในประเทศ ที่กำลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้ โดยมีเส้นทางที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำการส่งเสริมการขายและโปรโมตในสื่อประชาสัมพันธ์ของพันธมิตร ผู้ประกอบการ และสื่อของโครงการ จำนวน 15 เส้นทาง