MG จัดใหญ่ชาร์จไฟรถEV ฟรีทุกรุ่นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

MG ตอกย้ำความเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อัดแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ MG จ่ายคืนให้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคมนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้คลอดแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ MG คืนให้เท่านั้น” สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าMG ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการให้ลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าMG ทุกรุ่น

ทั้ง NEW MG ZS EV, NEW MG EP, NEW MG EP Plus, NEW MG4 ELECTRIC, NEW MG ES และ NEW MG MAXUS 9 สามารถนำรถเข้ามาชาร์จไฟที่ MG SUPER CHARGE กว่า 135 แห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะเครดิตเงินคืน 100% ภายใน 7 วันผ่าน MG Wallet ในทุกการชาร์จตลอดระยะเวลาแคมเปญ