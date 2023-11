เอ็มจี เผยโฉม ROEWE D7 DMH ครั้งแรกในไทย วิ่งไกล 1,400 กม.

เอ็มจี ยกทัพรถพลังงานสะอาดโชว์ในงาน GREEN TECHNOLOGY EXPO 2023 นำเข้ารถ ROEWE D7 DMH รถปลั๊ก-อิน ไฮบริด ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่ไกล 1,400 กม. มาอวดโฉมครั้งแรกในไทย-อาเซียน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เอ็มจี ได้เข้าร่วมงาน GREEN TECHNOLOGY EXPO จัดขึ้นโดย กระทรวงพลังงาน, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST), Council for the Promotion of International Trade Shanghai (CCPIT) และ Chinese Academy of Sciences, Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS-ICCB)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้าน Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ยุทธศาสตร์ชาติและความคิดริเริ่ม “Belt and Road Initiative” ของจีนเพื่อการสร้างคำนิยามที่ว่า “จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน”

และ เอ็มจี ได้ นำไฮไลท์สำคัญนอกจาก NEW MG4 ELECTRIC แล้ว โดยนำเข้ารถยนต์ปลั้กอิน-ไฮบริด อย่าง ROEWE D7 DMH ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) ในประเทศจีน มาจัดแสดงเป็นครั้งแรก เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสกับนวัตกรรมของยานยนต์พลังงานทางเลือกที่ล้ำสมัย

สำหรับ ROEWE D7 DMH มีมิติตัวถังขนาด 4,890 x 1,890 x 1,510 มม. ระยะฐานล้อ 2,810 มม. ขับเคลื่อนด้วยระบบ DMH (Dual – Motor Hybrid) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่จาก SAIC MOTOR สามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้า 100% ได้ สูงสุด 125 กม. ตามมาตรฐาน CLTC ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจากน้ำมันและไฟฟ้าระยะทางสูงสุด 1,400 กม. มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 21.79 กิโลเมตรต่อลิตร

เน้นดีไซน์ที่ล้ำสมัย เรียบหรู ภายในมาพร้อมวัสดุระดับพรีเมียม เบาะหนังกลับคุณภาพสูง และดีไซน์ลายตะเข็บแบบมีรูระบายอากาศ เบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ 10 ทิศทาง ระบบระบายอากาศและหน่วยความจำ พื้นที่โดยสารตอนหลังกว้างขวาง สะดวกสบาย ดูล้ำสมัยด้วยจอกลางขนาด 12.3 นิ้ว Super- Long LCD Screens ที่มาพร้อมระบบอัจฉริยะ BANMA Intelligent Driving System

นอกจากนี้ เอ็มจี ยังได้ เตรียมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถไฟฟ้าทุกรุ่นของ เอ็มจี ในงาน GREEN TECHNOLOGY EXPO 2023 ที่ บูธเลขที่ G04 ฮอลล์ EH 98-99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 9 -12พฤษจิกายน 2566 และ ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของเอ็มจีกว่า 150 แห่งทั่วประเทศด้วย