BRG กระหึ่ม “มอเตอร์เอ็กซ์โป” แจกโชค 2 ต่อมูลค่ากว่าล้านบาท

คอลัมน์ : ออโตอัพเดต

BRG GROUP จัดใหญ่ต้อนรับมอเตอร์เอ็กซ์โป กับแคมเปญ “Discover The Magic Of The Road” มหัศจรรย์แห่งท้องถนน ชูสุดยอด MPV ในตำนาน พร้อมชุดแต่งเต็มคัน All New M’z SPEED Alphard 2024 ลุยจัดเต็มกับโปรฯแรง BRG Double Magic เสกความสุข 2 ต่อ ลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า 20 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

โดยปีนี้มีสุดยอดรถยนต์ MPV ในตำนาน พร้อมชุดแต่งเต็มคันอย่าง All New M’z SPEED Alphard 2024 มาเป็นรถยนต์ highlight เด่นประจำบูท สัมผัสทั้งความมหัศจรรย์ของ All New M’z SPEED Alphard 2024 และความมหัศจรรย์ของชุดแต่ง M’z SPEED ลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น ที่ BRG GROUP เป็นตัวแทนเอกสิทธิ์การนำเข้าแต่เพียงผู้เดียว

ยังมีไฮไลต์ทัพยนตรกรรม อาทิ Mini MPV สไตล์รถครอบครัวที่เน้นความ luxury พรีเมี่ยม พร้อมเสริมชุดแต่ง M’z SPEED Stepwagon,Voxy และตำนานรถยนต์ SUV Full Size ที่ผสานความแข็งแกร่ง และทรงพลังไว้ด้วยกันอย่างลงตัว อย่าง Toyota Land Cruiser 300 ZX และ Toyota Land Cruiser Prado TZ-G, รถตู้สไตล์เรโทรพลังงานไฟฟ้า 100% สุดคลาสสิกอย่าง Volkswagen ID. Buzz, ตำนานรถยนต์ MPV พรีเมี่ยมระดับ VIP ที่เน้นความ private เป็นหลัก อย่าง Volkswagen T5 และยังมีรุ่นอื่น ๆ อีกมากมาย

แถมอีก 1 กิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปี กับแคมเปญ BRG Double Magic ที่จะมาแจกความสุข 2 ต่อ รับโปรโมชั่นดี ๆ และยังได้สิทธิลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า 20 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ความสุขต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มาจองรถที่บูท BRG GROUP ภายในงาน Motor Expo 2023 เท่านั้น รับไปเลยโปรโมชั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี นาน 10 ปี

ความสุขต่อที่ 2 จับฉลาก lucky draw ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 1 บาท, iPhone15 และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น กระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel, Samsung TV 55′, iPad 10, Apple Watch SE, ลำโพง Marshall, Airpods Gen 3, หูฟังไร้สาย SONY และอื่น ๆ อีกมากมาย