GWM เร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า HAVAL SUV BEV จ่อเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เร่งซุ่มพัฒนา รถยนต์ไฟฟ้า HAVAL SUV BEV รอลุ้นเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทย อดใจรอ

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากฐานการผลิต GWM Xushui Manual Manufacturing Base หรือ ฐานผลิตอัจฉริยะในเขตซู่ฉุ่ย (XuShui) เมืองเป่าติ้ง BaoTing ประเทศจีน ว่าขณะนี้ค่ายรถยนต์เกรท วอลล์ มอเตอร์ GWM อยู่ระหว่างการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเอสยูวี (SUV) ภายใต้แบรนด์ ฮาวาล HAVAL โดยระหว่างที่ร่วมทริปทดสอบรถยนต์ในกลุ่ม เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในงาน GO LONG GO WITH THE WORLD



โดยภายในบรรยากาศการทดสอบรถยนต์ ทั้ง 16 รุ่น ทั้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานปลั๊ก-อิน ไฮบริด รถไฮบริด จากแบรนด์ในเครือของเกรท วอลล์ มอเตอร์ GWM ทั้ง HAVAL,TANK, ORA, PORE, WEY มาให้สื่อมวลชนจากทั่วโลกและตัวแทนจำหน่าย กว่า 200 คนได้สัมผัส

หนึ่งในไฮไลต์ที่มารวมอยู่ฝูงรถทั้ง 16 รุ่น นี่คือ รถยนต์ SUV BEV ภายใต้แบรนด์ HAVAL ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาให้ตัวแทนจำหน่ายได้ทดสอบในงานครั้งนี้ด้วยสำหรับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ปัจจุบันมีการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ ORA เท่านั้น และรถคันนี้น่าจะเป็นโมเดลแรกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่น ๆ ในเครือเกรท วอลล์ มอเตอร์

ซึ่งคาดว่ารถคันนี้มาในแพลตฟอร์มของรถสไตล์ B-SUV ที่ต้องรอลุ้นกันว่า ทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ มีแผนจะพัฒนารถยนต์ HAVAL SUV BEV ออกสู่ตลาดเมื่อไร และจีน จะเป็นประเทศแรกในการเปิดตัว

ส่วนประเทศไทยนั้น คงจะต้องรอดูความชัดเจนจากบริษัทแม่อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความพร้อมและศักยภาพการผลิตของโรงงานเกรท วอลล์ มอเตอร์ ใน จ.ระยอง นั้นปัจจุบันเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ORA Goodcat แล้วก็ไม่น่าแปลกใจหากเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะตัดสินใจนำรถรุ่นนี้เข้าผลิตและจำหน่ายในบ้านเรา