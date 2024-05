มาแล้ว MG CYBERSTER พวงมาลัยขวา รีเช็กก่อนส่งมอบลูกค้ากว่าพันคัน

MG CYBERSTER ทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการควบคุ มรถอย่างปลอดภัย ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าในเดือนกรกฎาคมนี้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ทดสอบสมรรถนะระบบความปลอดภัย โดยจำลองความหลากหลายของสถานการณ์จริงบนท้องถนนให้กับ MG CYBERSTER รุ่นพวงมาลัยขวาสเป็กชาวไทย ซึ่งมียอดจองกว่า 1,000 คัน โดยคณะวิศวกรจากเอ็มจีทั้งไทยและต่างประเทศ ก่อนทยอยส่งมอบรถในเดือนกรกฎาคม

“ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมผัสสมรรถนะของ NEW MG CYBERSTER บนถนนจริงได้ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม นี้ ณ Dawn to Dusk BKK”

สำหรับการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของรถสปอร์ตโรดสเตอร์สมรรถนะสูงในครั้งนี้ ทีมวิศวกรยานยนต์ เอ็มจี ทำการทดสอบหลายสถานี ครอบคลุมทั้งอัตราเร่ง กำลังเครื่องยนต์และแรงบิด การทรงตัวขณะเข้าโค้งหลายรูปแบบ รวมถึงระบบความปลอดภัยของรถในสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สนามพีระ เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม MG EXCLUSIVE TEST DRIVE โดยลูกค้าที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสยนตรกรรมระดับพรีเมี่ยม ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ NEW MG CYBERSTER NEW MG MAXUS 7 และ NEW MG MAXUS 9 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ณ Dawn to Dusk BKK ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 ลงทะเบียนทดลองขับ ได้ที่ https://bit.ly/3QQYW1H

MG CYBERSTER มีสีภายนอกให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีแดง Flame Red สีเหลือง Photon Yellow และสีบรอนซ์เงิน Bullet Silver ภายในห้องโดยสารเป็นแบบทูโทน โดยสีทูโทนดำ-แดงจะแมตช์กับสีภายนอกสีแดง และสีเหลือง ส่วนสีทูโทน-เทาขาวจะแมตช์กับสีภายนอกสีบรอนซ์เงิน ในราคาจำหน่ายที่ 2,499,000 บาท พร้อมทยอยส่งมอบรถในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/NEWMGCYBERSTER