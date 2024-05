บี-ควิก “ดูแลเต็มที่พร้อมเชียร์เต็มร้อย” หนุนช้างศึกไทยเต็มสูบ

บริษัท บี-ควิก จำกัด ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรด้วยระบบเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หลังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนนักฟุตบอลทีมชาติไทยในปีแรก จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมฟุตบอลไทยและวางแผนจัดกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับแฟนบอลไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดูแลเต็มที่พร้อมเชียร์เต็มร้อย”

ในปีแรกของการเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมชาติไทยปี 2566-2567 ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของบี-ควิก ที่เริ่มคิกส์ออฟในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 49 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่ง บี-ควิก ได้สร้างปรากฎการณ์การสื่อสารโปรโมชั่นและบริการทั้งการสร้างกระแสด้วยโมเมนต์สนุกๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการแข่งขัน รวมถึงการ Hijack Football Moment บนโลกโซเชียลแบบเรียลไทม์จนกลายเป็นมีมดัง (Meme) ที่เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมทั้งในสนามและนอกสนามแข่งจนเป็นไวรัลที่มียอด Reach กว่า 8.3 ล้านครั้ง และยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในหมู่แฟนบอลและคนทั่วไปให้หันมาสนใจในฟุตบอลมากขึ้น โดยมีโมเมนต์เด่นๆ ที่แพทย์สนามซึ่งสวมเสื้อที่มีข้อความโปรโมชั่น “ตรวจเช็กฟรี 30 รายการที่ B-Quik” ลงไปตรวจเช็กอาการบาดเจ็บของนักเตะ ล้อไปกับคอนเซปต์ #ดูแลเต็มที่พร้อมเชียร์เต็มร้อย ที่ได้กลายเป็นไวรัลสร้างการจดจำโปรโมชั่นให้กับแบรนด์ และ บี-ควิก ส่งโมเมนต์นี้เข้าประกวดในเวที MAAT MEDIA AWARDS 2024 ในแคมเปญชื่อ Brand of the Match และสามารถคว้ารางวัลสูงสุด Gold Award ในหมวด Best Use of Media for Market Disruption มาครองได้สำเร็จ

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณมิกค์ ทองระย้า พรีเซ็นเตอร์ บี-ควิก ที่นอกจะรักรถแล้วก็ยังชื่นชอบและเชียร์ทีมชาติไทยมาโดยตลอด คุณตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย, คุณยิม – วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ นักฟุตบอลกองกลางทีมชาติไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน มากมาย

Advertisment

เฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด กล่าวว่า “บี-ควิก มีความสนใจในด้าน Sport Marketing เป็นอย่างมาก และเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมชาติไทย เนื่องจากเรามองว่าคนไทยรักกีฬา ส่วนฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยที่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ การเข้ามาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลจึงเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงแบรนด์และลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา จากความแอคทีฟของแบรนด์และการสร้าง Meme ที่มีผลต่อ Sport Marketing เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จอย่างมาก และนอกเหนือจากฟุตบอล ในปีนี้ บี-ควิก ยังเป็นผู้สนับสนุนทีมแข่งรถโดยเราเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Super Series เป็นปีที่ 3 และการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอนด้วย”

ทางด้าน บุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมจากการเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมชาติไทยในปีที่ผ่านมา ว่า “บี-ควิก มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมชาติไทยอีกครั้ง ตั้งแต่เราเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราได้นำ Sport Marketing มาเชื่อมโยงกับแบรนด์ เพราะ บี-ควิก เป็นแบรนด์รถยนต์ที่เน้นความแอคทีฟด้วย โดยสโลแกน ‘ดูแลเต็มที่พร้อมเชียร์เต็มร้อย’ ก็เป็นคำตอบอยู่แล้ว ตั้งแต่แมตช์แรกเรานำการ Hijack Moment มาใช้โดยสื่อสารกับลูกค้าและแฟนบอลผ่าน 4Os (Out of Home, Online, On-Air, On Ground) ตัวอย่างเช่น On Air ตอนช่วงถ่ายทอดสดที่เรามีทีมแพทย์สนามใส่เสื้อที่ด้านหลังมีข้อความ ‘ตรวจเช็กฟรี 30 รายการ’ ที่เรา Hijack ในช่วงนักฟุตบอลบาดเจ็บ ถึงแม้เราจะไม่อยากให้ใครบาดเจ็บแต่เราอยากสื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการเจ็บเล็กน้อยบี-ควิก ก็พร้อมดูแลคนไทยเสมอ Online ที่เราเอาเรื่องของโปรโมชั่นมาใช้ โดยภายใน 24 ชั่วโมงหลังแข่งขันเราจะนำ Meme ในสนามมาขึ้นในออนไลน์และ Out of Home โดยให้ล้อกับโปรโมชั่นของเราเพื่อโปรโมตให้เกิด Awareness มากขึ้น ส่วน On Ground ในวันที่มีการแข่งขันเราจะมีการจัดบูธกิจกรรมและโปรโมชั่นให้กับผู้ชม

Advertisment

นอกจากนี้ยังต่อยอดการจัดกิจกรรม Football Clinic ให้กับน้องๆ เยาวชน อายุ 10-15 ปี ได้เข้ามาร่วมฝึกทักษะและได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและมุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาต่อไปในอนาคต และกิจกรรมล่าสุดที่ผ่านมาก็คือ B-Quik Play Play Play สำหรับสมาชิก B-Member ของ บี-ควิก ได้ร่วมกิจกรรมที่แปลกใหม่มากขึ้น รวมถึงได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากพรีเซนเตอร์ทั้ง 3 คน คือ คุณมิกค์ คุณบิวกิ้น และ คุณพีพี แบบใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและหลังจบงาน #BQuikPlayPlayPlay ติดเทรน Top 3 ใน Platform X

ในแมตช์รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยปะทะทีมชาติสิงคโปร์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน นี้ เรายังเตรียมยกสาขามาตั้งใจกลางสนามราชมังฯ พร้อมด้วยโปรโมชั่นเปิดสาขา แต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไร พิเศษขนาดไหนขอให้รอติดตามกันนะคะ”

ปิดท้ายด้วย มิกค์ ทองระย้า พรีเซ็นเตอร์ บี-ควิก กล่าวถึงการเข้ามาเป็นครอบครัว บี-ควิก ว่า “ดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บี-ควิก ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีความยินดีมากที่ บี-ควิกเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติไทยเป็นปีที่ 2 เพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามและเชียร์ทีมชาติไทยมาตลอด และสำหรับ บี-ควิก ในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งเพราะเรามีโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะทำให้คนดูได้ลุ้นทั้งฟุตบอลและโปรโมชั่น ซึ่งในวันที่ 11 มิ.ย. ที่กำลังจะถึงนี้ถือเป็นแมตช์ที่อยากให้ทุกคนมาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามด้วยกัน และมาพบกับแคมเปญพิเศษที่เราจะยกสาขา บี-ควิก มาตั้งในสนาม ให้แฟนบอลเชียร์บอลไปด้วยได้สิทธิพิเศษไปด้วย