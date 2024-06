เบนซ์ อั้นไม่อยู่จัดหนักถล่มเดือด 6 รุ่นไฮไลต์คันละเกือบล้าน

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดหนักหลังตลาดหดตัว ถล่มแคมเปญ “StarFest The Last Order” ส่วนลดสูงสุด 900,000 บาท ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้ ที่ MBCC บางนา

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ส่งท้ายเทศกาล Mercedes-Benz StarFest 2024 จัดหนักด้วยดีลสุดท้าย “StarFest The Last Order” ลดราคารถยนต์สูงสุด 900,000 บาท ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์สมรรถนะสูงตระกูลเอเอ็มจีด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 2.68 ล้านบาท นำโดยรุ่น Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC และ Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe พร้อมรถยนต์ตระกูลคูเป้อีก 4 รุ่น ได้แก่ C 200 Coupe AMG Dynamic, E 200 Coupe AMG Dynamic, GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG และ GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG รวมถึงรถยนต์รุ่นอื่น ๆ จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ และ

Mercedes-Benz Certified สำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่งาน “StarFest The Last Order” ที่ศูนย์ MBCC (Mercedes-Benz Competence Centre) ถนนบางนา-ตราด กม.19 ในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

6 รุ่นไฮไลต์กับดีลสุดท้ายจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ StarFest The Last Order

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ราคาพิเศษ 2,680,000 บาท

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe ราคาพิเศษ 4,400,000 บาท

C 200 Coupe AMG Dynamic ราคาพิเศษ 2,950,000 บาท

E 200 Coupe AMG Dynamic ราคาพิเศษ 3,950,000 บาท

GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG ราคาพิเศษ 3,600,000 บาท

GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวมอุปกรณ์เสริมของรถยนต์แต่ละรุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลาดรถยนต์ในช่วง 4-5 เดือนแรกของปี 2567 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบมากมาย ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลล่าช้า ส่งผลให้กำลังซื้ออ่อนแอ และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ จนกระทั่งประเมินกันว่าปีนี้น่าจะเป็นปีเลวร้าย มีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น 2 แบรนด์ประกาศปิดโรงงานผลิต ส่งผลให้ผู้ผระกอบการแต่ละค่ายต้องดิ้นเพื่อเร่งมือตุ้นยอดขายไว้ให้ได้มากที่สุด