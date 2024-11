MG 3 Hybrid+ คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม 2024

MG 3 Hybrid+ แรงคว้ารถยนต์ยอดเยี่ยมปี 2024 จากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย, Mercedes-EQS 450 รถ EV ยอดเยี่ยม และ BMW Motorrad จักรยานยนต์ยอดเยี่ยม

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท.ประกาศรายชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน 20 รุ่นที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้สมาชิกที่ทรงคุณวุฒิได้ลงคะแนนคัดเลือกอีกครั้งเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่จะครองรางวัลในแต่ละสาขา นั่นคือ รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 หรือ THAILAND CAR OF THE YEAR 2024 รถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หรือ THAILAND EV OF THE YEAR 2024 และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 หรือ THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2024

ผลการตัดสิน

รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 ได้แก่ MG 3 Hybrid+

รถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2567 ได้แก่ Mercedes-EQS 450 4Matic SUV

รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 ได้แก่ BMW R1300GS

รางวัลเพิ่มเติมสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์

รางวัล ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมสูงสุด ประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รางวัล แบรนด์ที่มีบริการหลังการขายยอดยี่ยมมอบให้ : กิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างของฮอนด้า ออโตโมบิล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล รถกระบะ 1 ตันที่มียอดขายสูงสุดประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

รางวัล แบรนด์ผู้ส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Food Truck ของไทยมอบให้ แคมเปญสนับสนุนการเข้าถึงรถ Suzuki Carry ให้กับกลุ่ม SMEs ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล ผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์สูงสุดประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล แบรนด์รถยนต์ผู้ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสังคมไทย มอบให้ กิจกรรมสนับสนุนการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของ Nissan มาโดยตลอด ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล รถกระบะที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถะนะ มอบให้ FORD RANGER ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล แบรนด์รถยนต์พรีเมี่ยมที่มียอดขายสูงสุด ประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

รางวัล โมเดลการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม มอบให้แคมเปญ Retail of the Future ของ Mercedes-Benz ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

รางวัล ผู้ผลิตรถยนต์นั่งหัวใจสีเขียว ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล แบรนด์ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการรับประกันให้กับตลาดรถยนต์พลังไฟฟ้า มอบให้ แคมเปญการรับประกันแบตเตอรี่แบบ Lifetime Warranty ในรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล รถยนต์ไฟฟ้าที่เปี่ยมด้วยความคุ้มค่า มอบให้ Neta X ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

รางวัล รถยนต์อเนกประสงค์ MPV ไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมสำหรับครอบครัว มอบให้ Zeekr 009 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ซีเคอาร์ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม มอบให้ RIDDARA RD6 กับการช่วยเหลือน้ำท่วมที่เชียงราย ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท RIDDARA AUTOMOBILE THAILAND

รางวัล แบรนด์พรีเมี่ยมที่ให้ความมั่นใจในการใช้รถไฟฟ้าแบบครบวงจร มอบให้แก่ แนวคิดใหม่ “Audi Progressive Retail” พร้อมให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร มีช่องซ่อมรถไฟฟ้า 3 ช่อง บวกกับการใช้แนวคิด “EV Center” ศูนย์ซ่อมรถ BEV และแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด

รางวัล ผู้ส่งมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นในด้านนวัตกรรมพลังไฟฟ้า มอบให้ กับการจัด IONIQ LAB ซึ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำเกี่ยวกับรถยนต์พลังไฟฟ้าของ Hyundai ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล ผู้รักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวได้อย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2021-2024 มอบให้ รถยนต์ของ Great Wall Motor ได้รับมาตรฐานการทดสอบการชน NCAP ในระดับ 5 ดาวแทบทุกรุ่นจาก ANCAP ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

รางวัลสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ยานยนต์ที่เกี่ยวเนื่อง

รางวัล บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2567 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รางวัล ผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ประจำปี 2567

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

รางวัลสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์