GWM ลงทุน 2,300 ล้านบาท ผุดศูนย์ทดสอบความปลอดภัยใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ชู 3 กลยุทธ์ ขับเคลื่อนธุรกิจระดับโลก เดินหน้าลงทุน 500 ล้านหยวน ผุดศูนย์ทดสอบความปลอดภัยใหญ่ที่สุดในเอเชีย รับการเติบโตในอนาคต

นายมู่ เฟิง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) เปิดเผยว่า บริษัทได้เดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภท พลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก ภายใต้แนวคิด “ครอบคลุมทุกการใช้งาน (All Scenarios) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกพลังงาน (All Powertrains) สู่การตอบสนองทุกกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (All Users)”

หลังจากประกาศ 3 กลยุทธ์สำคัญ ในงาน Auto Shanghai 2025 ครั้งที่ 21 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในระดับโลกอีกด้วย ได้แก่ 1. ยกระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมตอบความต้องการในทุกตลาดด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม 2. พัฒนานวัตกรรมระบบขับเคลื่อนที่ล้ำหน้าและหลากหลายของตนเองเพื่อผู้ใช้ทั่วโลก 3. สร้างระบบนิเวศร่วมกับชุมชนทั่วโลก

และเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ลงทุนมูลค่ากว่า 500 ล้านหยวน หรือราว ๆ 2,300 ล้านบาท เพื่อก่อตั้งศูนย์ทดสอบความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในเมืองเป่าติ้ง ประเทศจีน

“เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์อย่างครบวงจร รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ที่ยั่งยืนในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้าน GWM จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมสร้างไลฟ์สไตล์ยานยนต์ที่สอดคล้องกับแนวคิด “เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความรัก และโลกที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต” (Tech With More Love. World With More Life) เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก”