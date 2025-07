BMW THE i7 EV แรง หรู นั่งสบาย

คอลัมน์ : เวทีรถใหม่

ค่ายบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรายใหญ่ ถือโอกาสเนื่องในวาระพิเศษฉลองครบ 25 ปีการดำเนินธุรกิจ ส่งรถยนต์นั่งที่มาพร้อมกับความหรูหรา และความเอ็กซ์คลูซีฟ BMW The i7 xDrive60 M Sport by Millennium Auto มาภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE i7 the Incredible 7 Series” ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% รุ่นพิเศษนี้มี 2 รุ่นย่อยพิเศษ ได้แก่

BMW i7 xDrive60 M Sport Gran Lusso ทูโทน

BMW i7 xDrive60 M Sport

BMW THE i7 มาพร้อมกับความลักเซอรี่ซีดานที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ในคอนเซ็ปต์ “Forwardism” (การมุ่งสู่โลกอนาคต) รถมีขนาดของมิติตัวถัง ยาว x กว้าง x สูง อยู่ที่ 5,391 x 1,950 x 1,544 มิลลิเมตร

ไฟหน้าแบบแยกส่วน เดย์ไทม์รันนิ่งไลต์ ประดับด้วยคริสตัล Swarovski ดีไซน์ด้านหน้าสะท้อนทิศทางการออกแบบรถยนต์กลุ่มลักเซอรี่ของ BMW ยุคใหม่

ส่วนภายในห้องโดยสารนั้น มาพร้อมความหรูหราระดับเฟิรสต์คลาส ด้วยห้องโดยสารอัลตราลักเซอรี่ ตกแต่งด้วยหนังแท้ Merino, คริสตัล Swarovski และหลังคาพาโนรามิกสกายเลานจ์

เบาะหลัง Executive Lounge ปรับเอนได้ พร้อมฟังก์ชั่นนวด อุ่น และระบายอากาศ, ระบบ BMW iDrive 8.5 พร้อมจอ Curved Display 14.9 นิ้ว + 12.3 นิ้ว, ระบบสั่งงานด้วยเสียง “Hey BMW”

จอสัมผัสแบบ Interaction Bar พาดยาวบนแดชบอร์ด ส่วนจอหลังแบบ Theatre Screen ขนาด 31.3 นิ้ว (8K), ระบบเสียง 4D Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System 36 ลำโพง รองรับ Amazon Fire TV

และ HDMI พร้อมระบบปรับเบาะ/ม่าน/ไฟห้องโดยสาร ผ่านทัชสกรีนบริเวณประตูหลัง

ขุมกำลัง ของ BMW THE i7 ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากมอเตอร์คู่ทรงพลัง 544 แรงม้า มอบอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 4.7 วินาที ความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยมีระยะทางวิ่งสูงสุด 625 กม./ชาร์จ ตามมาตรฐาน WLTP และยังรองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด 195 kW (10-80% ใช้เวลาประมาณ 34 นาที) และ AC 22 kW

ขณะที่ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมแบบอะแดปทีฟ, ระบบเลี้ยว 4 ล้ออัตโนมัติ

ความพิเศษครั้งนี้ มีเพียงแค่ 50 คัน สำหรับลอตแรก ที่โชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ ราคาค่าตัวของ BMW The i7 xDrive60 M Sport by Millennium Auto ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ BMW THE i7 xDrive60 M Sport Gran Lusso ราคา 9,249,000 บาท

BMW THE i7 xDrive60 M Sport ราคา 8,149,000 บาท