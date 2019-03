ฮอนด้า มังกี้ ลิมิเต็ด เริ่มที่เรา…จบที่คุณ

ค่าย เอ.พี. ฮอนด้า จับมือแบรนด์แต่งชื่อดังจากญี่ปุ่น เปิดตัว ฮอนด้า มังกี้และ ฮอนด้า ซี125 รุ่น Limited Edition “Never Over A Hundred” เอาใจไบเกอร์ที่มีสไตล์สะท้อนตัวตนไปให้สุด ภายใต้แนวคิด Start By Us, Finish By You “เริ่มที่เรา จบที่คุณ”

สำหรับแบรนด์แต่งชื่อดังประกอบด้วย Kitaco, G-craft และ Bikers และพิเศษในงานมอเตอร์โชว์ ได้จัดชุดชิลเป็นเซตกับ C125 & Streamtrail Bag รุ่น Bream พร้อม gift voucher มูลค่า 2,000 บาท ให้เลือกชุดแต่งในแบบของคุณ รวมมูลค่าของชุดชิลเป็นเซตกับ C125 ทุกคันเป็น 3,950 บาทและจัดเต็มคู่หูพร้อมลุย Monkey & Streamtrail Bag รุ่น SD Waist Bag II มูลค่า 2,400 บาท พร้อม gift voucher มูลค่า 2,000 บาทให้เลือกชุดแต่งในแบบของคุณ รวมมูลค่าของชุดจัดเต็มคู่หู Monkey ทุกคันเป็น 4,400 บาท สำหรับไลฟ์สไตล์ไบเกอร์ที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของ Monkey และ C125

สำหรับรายละเอียดของรถแต่ง Limited Edition “Never Over A Hundred” มีดังนี้

1.Kitaco แบรนด์แต่งรถชั้นเซียนอายุครึ่งศตวรรษจากประเทศญี่ปุ่น นำเสนอ 2 รุ่นคือ

– MONKEY BLACK ECLIPSE ตัวรถสีดำ กับเบาะหนังแท้ดีไซน์ตูดมด ผสานดีเทลชิ้นพาร์ตสีทองสไตล์ vintage cafe ดูนิ่งขรึม ชวนให้หลงใหล โดยรถรุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 100 คัน ในราคาพิเศษ 117,700 บาท

– C125 GOLD ECLIPSE ตัวรถสีดำที่เพิ่มความโดดเด่นด้วยชิ้นงานที่ประณีตสีทอง ทั้งชุดครอบรีโมต มือจับยกรถ ครอบโซ่ ซึ่งรุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัด 50 คัน ในราคาพิเศษ 99,900 บาท

2.G-craft แบรนด์แต่งชั้นแนวหน้าจากญี่ปุ่น ผู้ถ่ายทอดความตั้งใจและพลังในทุกชิ้นงานแบบอย่างวิถีญี่ปุ่น นำเสนอ 2 รุ่นคือ

– MONKEY KIN RISING กำเนิดสีทองอร่ามบนความร้อนแรงของ Monkey สีเหลือง เพิ่มความแสบเจิดจ้าสไตล์คลาสสิกยุครุ่งเรืองทองของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 100 คัน ในราคาพิเศษ 122,200 บาท

– C125 RED RISING กำเนิดความร้อนแรงของสีแดงบนความนิ่งเท่ของ C125 สีดำ ด้วยของแต่งสีแดงลุกสปอร์ต พร้อมชิ้นงานโครเมียม ตะแกรงวางของและจุดยึดสีแดง ผลิตจำนวนจำกัด 50 คัน ในราคาพิเศษ 99,900 บาท

3.Bikers แบรนด์แต่งชั้นนำของไทยที่ได้รับการยกย่องจากนานาชาติกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

นำเสนอ 2 รุ่นคือ

– MONKEY BLACK TWILIGHT เติมความเข้มของสีดำขลับให้ Monkey สีเหลืองโดดเด่นเหนือใคร ด้วยการผสมผสานสีเหลืองและดำด้าน สีสันที่ตัดกัน แต่พิถีพิถันให้เท่ได้อย่างต่อเนื่อง รุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัด 50 คัน ในราคาพิเศษ 123,900 บาท