ความลับใต้ภูเขาน้ำแข็ง

คอลัมน์ : SD Talk ผู้เขียน : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เวลามองคนที่ประสบความสำเร็จ ทราบไหมว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นแค่ 10% ของตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เพราะความสำเร็จเปรียบเสมือนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา คิดเป็นแค่ 10-15% ของภูเขาทั้งลูก ส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั่นใหญ่กว่าอีกเกือบ 10 เท่า

เรือไททานิคที่ใหญ่โตมโหฬาร ต้องอับปางลง เพราะชนกับก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนี่แหละ

วันนี้เรามาลองพลิกภูเขาน้ำแข็งของคนที่ประสบความสำเร็จดูบ้างว่า ข้างล่างมีคุณสมบัติอะไรซ้อนอยู่

รู้จักตัวเอง (Know themselves)-พวกเขารู้จักตัวเองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัว (Character) สิ่งที่ให้คุณค่า (Value) มุมมองต่อตัวเอง (Self Perception) และความเชื่อที่ยึดถือ (Belief)

คิดต่างแต่คิดใหญ่ (Think Differently & Think Big)-พวกเขาไม่ได้แค่คิดถึงเป้าหมายความสำเร็จของตัวเองเท่านั้น แต่ยังคิดถึงเหตุผลที่เกิดมาในโลกนี้ (Purpose of Life) ว่าเขามาอยู่ตรงนี้ทำไม ? เกิดมาเพื่ออะไร ? และจะช่วยโลกนี้ได้อย่างไรด้วย ?

กล้าเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบ (Be Vulnerable)-พวกเขากล้าแสดงความไม่รู้ และความไม่สมบูรณ์แบบออกมา โดยไม่กลัวเสียหน้าหรือถูกมองไม่ดี เพราะไม่มีใคร Perfect พวกเขาพร้อมรับฟัง และแก้ไขไม่ใช่แค่แก้ตัว

ทำตัวเป็นเหตุไม่ใช่เป็นผล (Mindset of Duty)-พวกเขาไม่เคยโทษคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก หากทำงานไม่สำเร็จ หรืองานไม่เสร็จตามเป้าหมาย ไม่ใช่เพราะหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ช่วยเหลือ เวลาไม่พอ งบประมาณไม่มี ฯลฯ แต่เป็นเพราะตัวเองยังจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ดีพอ ต้องพยายามใหม่โดยมองหาวิธีการที่แตกต่างจากเดิม

ใช้จุดแข็งแต่ไม่มองข้ามจุดอ่อน (Leverage Gifts & Address Gaps)-พวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการปิดจุดอ่อนให้หมด แต่เกิดจากการทำจุดแข็งให้แกร่งขึ้น ดังนั้น จึงทุ่มเทเวลา และทรัพยากรไปกับการพัฒนาจุดแข็งของตนเอง และทีมงาน แต่ไม่ละเลยที่จะซ่อมจุดอ่อนที่เป็นรูรั่วไม่ให้สร้างอันตรายมากจนเกินไป

ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น โฟกัส อย่างภาคภูมิใจ (Execute with Passion-Precision-Pride)-พวกเขาทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นที่เกินร้อย ไม่ยอมแพ้ หรือท้อถอยต่ออุปสรรค มีโฟกัสที่ชัดเจนกับสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ยอมเสียเวลาไปกับสิ่งที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังสร้างกำลังใจให้กับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นชื่นชมด้วย

พัฒนาทีละน้อยแต่ต่อเนื่อง (Hunger for Constant Improvement)-พวกเขาหิวกระหายต่อการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท้าทายตัวเองให้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตอย่างน้อยเดือนละเรื่อง เพื่อบังคับให้ต้องก้าวออกจากพื้นที่สบาย (Comfort Zone)

อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ (Stay Present & Be Vigilant)-พวกเขามีสติ และจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ไม่เสียเวลาใคร่ครวญถึงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้ และไม่ได้ใช้เวลามากเกินไปกับการคิดฝัน และวางแผนสำหรับอนาคต

ทั้งหมดนี้คือความลับของคนที่ประสบความสำเร็จที่สามารถลอกเลียนแบบได้