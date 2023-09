ดี เก่ง สุข ของ ดีทีจีโอ

คอลัมน์ : SD Talk

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “business-social integration” หรือ “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดี ที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”

“ดี เก่ง สุข” หรือ “Do Good, Do Great, Do It with Happiness” คือแนวทางที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างความสุข และพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับแฟม (หรือ FAMZ เป็นคำเรียกสมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ) ด้วยความเชื่อที่ว่าความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือสังคม

ดังนั้น ดีทีจีโอจึงมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบ่มเพาะรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งความดี ความเก่ง และความสุข ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างแฟมกับองค์กร

“กรรณิการ์ เศรษฐี” ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทในเครือ และแฟมทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 จากนิตยสาร HR Asia เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการมอบความสุขให้กับทุกคนในองค์กร

“สิ่งที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญและดำเนินงานมาโดยตลอดคือ การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแฟม ปีนี้เราเปิดสำนักงานใหม่ DTGO CampUs (ดีทีจีโอ แคมป์อัส) เพื่อให้เป็นบ้านที่ส่งเสริมแนวทาง ดี เก่ง สุข บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน 3 ประการคือ love หรือการรักทุกสิ่งรอบตัวเรา integrity หรือการอยู่บนความถูกต้อง และ harmony หรือความสามัคคี โดย DTGO CampUs ประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา สวัสดิการอาหารสุขภาพ ห้องสมุด พื้นที่สันทนาการ และอื่น ๆ”

สำหรับแนวทาง “ความดี” เรามีค่านิยมองค์กร หลักการใช้ชีวิต และหลักปฏิบัติทางจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อหล่อหลอมให้แฟมเป็นคนดีที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับคนหมู่มากได้อย่างเต็มที่

ส่วนแนวทาง “ความเก่ง” เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ learning organization ส่งเสริมให้องค์กรเป็นเหมือนสถาบันการศึกษา ด้วยการจัดตั้ง DTGO YOUniversity หรือโมเดลการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และมอบทางเลือกการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

รวมไปถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับส่งต่อความดีและความเก่งจากรุ่นสู่รุ่นไปได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ เรายังมีระบบ career choice เพื่อสร้างความเข้าใจในสายอาชีพที่สนใจ จนนำไปสู่การเพิ่มเติมความรู้ และทักษะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ขณะที่แนวทางการสร้าง “ความสุข” เรามีการบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของแฟมอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เรามีการบริหารจัดการสำนักงานและรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร แฟม รวมไปถึงครอบครัวของแฟมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เรามีนโยบาย diversity and inclusion ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรนานาชาติอีกด้วย

“ด้วยแนวทาง ดี เก่ง สุขนี้ ดีทีจีโอเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านธุรกิจและสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความดี ความเก่ง และความสุข เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังของการขับเคลื่อนสังคมและประเทศของเรา”