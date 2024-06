การรับมือกับ Hybrid Working Teams

คอลัมน์ : SD Talk ผู้เขียน : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ปรับรูปแบบการทำงานไปเป็น Hybrid กันเกือบหมด บางองค์กรให้พนักงานเข้าออฟฟิศวันเว้นวัน บ้างก็อาทิตย์ละครั้ง บ้างก็ไม่ต้องเข้าเลย ยิ่งไปกว่านั้น บางแห่งจ้างพนักงานจากทั่วโลกที่อยู่คนละประเทศต่างคนต่างทำโดยไม่ต้องเจอตัวเป็น ๆ กันก็มี

ถือเป็นการทำลายกำแพงแล้วเข้าสู่ยุค Work From Home, Work From Anywhere อย่างสมบูรณ์แบบ

เวลาสัมภาษณ์พนักงานใหม่ คำถามยอดฮิตที่ผู้สมัครมักถามคือต้องเข้าออฟฟิศทุกวันไหม ?

ถ้าต้องเข้าทุกวันผู้สมัครอาจตัดสินใจไปร่วมงานกับองค์กรอื่น กลายเป็นปัญหาหนักอกของผู้บริหารหลาย ๆ องค์กร ในทางกลับกัน องค์กรก็อยากให้พนักงานมาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น เพราะการประสานงานกันก็ดีกว่า

อีกอย่าง การได้เห็นหน้าและเจอตัวกันแบบเป็น ๆ จะช่วยสร้างความผูกพันได้มากกว่า แต่ก็ตอบพนักงานได้ลำบากเมื่อถูกท้าทายว่าอยู่ที่บ้านก็ทำงานได้เหมือนกัน แต่ครั้นจะปล่อยเลยตามเลย ก็ไม่ได้อีก จึงตกอยู่สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ดังนั้น ในฐานะหัวหน้าจะบริหารจัดการทีมภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่นี้ได้อย่างไร ?

วันนี้มีเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝาก

Center for Creative Leadership (CCL) ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาด้าน Leadership มาอย่างยาวนาน ได้ให้

เคล็ดลับการบริหารทีมแบบ Hybrid ไว้ดังนี้

1.ยืดหยุ่น : หัวหน้าต้องพยายามปรับตัวให้ได้ ถ้าอยากให้พนักงานเข้าออฟฟิศ ต้องใช้วิธีการขายคืออธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงาน และทำให้พวกเขาอยากมาเอง ไม่ใช่บังคับให้ต้องมา ในทางกลับกันหากความพยายามยังไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้

2.ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม : ไม่ว่าคนจะทำงานที่ออฟฟิศ หรือทำงานที่ไหนก็ตาม ต้องได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ ได้รับคำชม และได้รับโอกาสในการทำงานที่สำคัญ ๆ เท่ากัน โดยไม่แบ่งแยกว่าพวกนี้เป็นคนที่มาออฟฟิศ ให้คะแนนมากหน่อย ส่วนพวกนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมมาออฟฟิศ เลยได้คะแนนน้อยนิดหนึ่ง

3.ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร : พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามค่านิยม (Core Values) ขององค์กรอย่างจริงจัง เช่น ต้องไม่เข้าประชุมสาย ไม่ว่าจะอยู่ออฟฟิศ ออนไลน์จากบ้าน หรืออยู่ต่างประเทศคนละเวลากันก็ตาม กติกาต้องเป็นกติกา ไม่มีข้อยกเว้น เป็นต้น

4.ส่งเสริมให้เรียนรู้แบบผสมผสาน : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ แล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแชร์กันแบบเจอตัวเป็น ๆ จะทำเหมือนเดิมคือทุกคนต้องมาเจอกัน หรือทำแบบใหม่คือเรียนออนไลน์ 100% เลย ก็ไม่เหมาะสมทั้งคู่ ทางสายกลางแบบผสมผสาน ดีที่สุด

5.สังเกตพนักงานในทีมอย่างสม่ำเสมอ : คอยดูว่าทุกคนยังโฟกัสอยู่กับงานไหม ช่วงไหนใครดูเงียบ ๆ เครียด ๆ ไปบ้าง ก็ให้รีบเข้าไปพูดคุย เปิดให้โอกาสให้มีการคุยกันแบบตัวต่อตัว (One On One Meeting) มากขึ้น เพื่ออัพเดตงานและให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ

6.สื่อสารให้ชัดเจน : หมั่นอัพเดตเรื่องราว และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทุกคนทราบอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ และรวดเร็ว อย่าให้พนักงานไปรู้ข้อมูล จากคนข้างนอกก่อนคนในทีม

โลกเปลี่ยนไป ถึงเวลาที่ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลง