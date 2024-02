นพ.พรหมินทร์ เลขานายกฯ ถก World Bank รับมือเศรษฐกิจโลกโตต่ำ

เลขาฯนายกฯ ถกผู้เชี่ยวชาญ“ธนาคารโลก”แลกเปลี่ยนแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เผย ไทยเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ รับสถานการณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบหารือกับ M. Ayhan Kose Deputy Chief Economist of the World Bank Group, Fabrizio Zarcone Country Manager for Thailand, Lars Christian Moller Manager of Macroeconomics, Trade, and Investment ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การธนาคารโลก (World Bank) ของภูมิภาค East Asia and Pacific มีนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ และนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วม

นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างกัน ท่ามกลางกระแสโลกที่แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มต่ำลง โดยประเทศไทย ได้เตรียมพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญ ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ดำเนินแนวทางการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการลงทุนให้เกิดขึ้นในไทยให้ทำได้ง่ายขึ้น( Ease of Doing Business )เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ และประเด็นที่ธนาคารโลกพร้อมให้การสนับสนุน

รวมทั้งได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้

ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าประเด็นสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ให้เติบโตพ้นภาวะชะลอตัว คือนโยบายที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติได้จริง และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม