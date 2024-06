แอสตร้าเซนเนก้า พบ เศรษฐา ยืนยันลงทุนในไทยกว่า 6.2 พันล้านใน 3 ปี

แอสตร้าเซนเนก้า เข้าพบ เศรษฐา ยัน ลงทุนไทยใน 6.2 พันล้าน ร่วมมือต่อสู้โรคไม่ติดต่อในอนาคต ดันไทยศูนย์กลาง Wellness & Medical Hub

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายโรมัน รามอส (Mr. Roman Ramos) ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาเข้าเยี่ยมคารวะ โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

ได้หารือกับประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทยืนยันจะลงทุนในประเทศไทยกว่า 6.2 พันล้านบาท ภายใน 3 ปีนี้ (2567-2569) และยืนยันความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมยาร่วมกับรัฐบาลไทยด้วย

“แอสตร้าฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trials) อันดับหนึ่งของไทย และพร้อมร่วมมือกับไทยในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อในอนาคตครับ ซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาล ที่จะผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง Wellness & Medical Hub ในภูมิภาค” นายกรัฐมนตรีกล่าว

During my discussion with President of AstraZeneca Thailand today, I was reassured of the company’s commitment to collaborate with us in tackling challenges from future non-communicable diseases and further investment of 6.2 billion THB in the country during the next three years to elevate our pharmaceutical industry. This is truly in line with my government’s Ignite Thailand vision on becoming a Wellness & Medical Hub in the future.