‘นายกฯ’ หารือ ‘สมเด็จฯ ฮุน เซน’ ย้ำสัมพันธ์ใกล้ชิดไทย-กัมพูชา

นายกฯ เยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี และ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการในโอกาส ครบรอบความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชาครบ 75 ปี โดยเวลาเวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงพนมเปญ ซึ่งเท่ากันกับประเทศไทย) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปวางพวงมาลา ณ วิมานเอกราช (Independence Monument) โดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมกัมพูชาให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ (The Monument of PREAH BOROM RATANAK KAUDH The Late King-Father of Cambodia) โดยมีผู้แทนกระทรวงพระราชวังแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้การต้อนรับ

ต่อมา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องหารือ ชั้น 1 สภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา

ADVERTISMENT

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยนายกฯ กล่าวว่า ขอบคุณสมเด็จฯ ฮุน เซน สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะและต้อนรับที่อบอุ่น และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งไทยและกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ

ADVERTISMENT

การเยือนในครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนกัมพูชาครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีไทย นับตั้งแต่สมเด็จฯ ฮุน มาแนด เข้ารับตำแหน่ง และยังเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา และในระยะต่อไป ขอรับการสนับสนุนจากสมเด็จฯ ฮุน เซน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศ

ขณะที่สมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวว่าพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ทั้งนี้นายกฯและสมเด็จฯ ฮุน เซน หารือประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยย้ำความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ทั้งสองประเทศ

ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอื่นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค และเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ