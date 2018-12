“ชัชชาติ” ส่งสัญญาณคัมแบ็ก “การเมือง” เต็มตัว ประกาศ “สวัสดีอนาคต ผมพร้อมแล้ว”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า

Dear Past, Thank you for all the lessons.

Dear Future, I am ready.

วันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ผมทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครบวาระหลังจากทำงานมาสี่ปีเต็มครับ

ขอบคุณอดีต สำหรับทุก ๆ บทเรียน

สวัสดีอนาคต ผมพร้อมแล้ว

เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจากนายชัชชาติจะใช้ภาพการเก็บของออกจาก บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ สื่อให้เห็นการยุติบทบาทผู้บริหารมืออาชีพ ยังใช้ภาพที่ถ่ายคู่กับรถไฟความเร็วสูงประกอบสเตตัสนี้ด้วย เสมือนการส่งสัญญาณไปในอนาคตว่าจะเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้อีกครั้ง หลังจากในช่วงเป็น รมว.คมนาคม ร่วมกับพรรคเพื่อไทย นายชัชชาติมีส่วนในการผลักดันโครงการนี้มาก่อน