วรพนิต รวยรุ่งเรือง CEO ปั้นเมืองสมบูรณ์แบบ “เรนวูด ปาร์ค” Your Legacy for Generations to Come

เป็นเพราะเรนวูด กรุ๊ป ทั่วโลกปลูกฝัง DNA การทำธุรกิจในเรื่อง “ความมีวินัย อดทน และขยันหมั่นเพียร”

ทำให้การพัฒนาโครงการระดับ Ultra Luxury ในเมืองไทย “เรนวูด ปาร์ค” (Reignwood Park) จึงไม่เคยหยุดนิ่ง Mega project ภาคเอกชนขนาดพื้นที่ 2,000 ไร่โครงการนี้ แม้จะผ่านสถานการณ์โควิดที่ยากลำบาก แต่ยังรักษาไทม์ไลน์การก่อสร้างเฟสแรกสำเร็จได้ตรงตามโปรแกรมที่วางไว้

สำหรับปี 2567 เป็นปีครบรอบก่อตั้ง 40 ปี วาระพิเศษนี้เป็นจังหวะที่ดีในการประกาศคิกออฟการลงทุนเฟสสองต่อเนื่องทันที เพื่อให้โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 3 หมื่นล้านบาท สามารถทำได้ทันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้อีกครั้งในปี 2570 เมื่อถึงตอนนั้น เรนวูด ปาร์คจะเป็นเมืองสมบูรณ์แบบสำหรับการอยู่อาศัยของคนทุกช่วงวัย

“ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนล (Reignwood International) ในวัย 34 ปี ที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยก่อนจะไปศึกษาต่อที่กรุงปักกิ่ง

ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ เรนวูด กรุ๊ป (Reignwood Group) สั่งสมประสบการณ์เป็นบอร์ดบริหารธุรกิจในประเทศจีน และรับผิดชอบเต็มตัวกับการบริหารธุรกิจในประเทศอังกฤษ ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากเรนวูด กรุ๊ป มอบหมายให้นำความสำเร็จของธุรกิจในอังกฤษและจีน มาต่อยอดสร้างความสำเร็จให้กับเรนวูด ปาร์คในประเทศไทย

พร้อมต้อนรับลูกค้าเฟสแรก

“40 ปี เรนวูด กรุ๊ป ในประเทศไทย ปี 2567 ถือเป็นปีที่ท้าทาย ตื่นเต้น เพราะเป็นปีที่เฟสแรกของเราจะทยอยสร้างเสร็จ มีทั้งสนามกอล์ฟ 27 หลุม โรงเรียนนานาชาติ และบ้านแนวราบระดับ Ultra Luxury ปีนี้เป็นปีแห่งการดูแลด้านระบบบริหารและการจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Reignwood Group”

“เราใช้เวลาพัฒนา 3 ปีครึ่ง วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดต้อนรับลูกค้าเฟสแรก มีสนามกอล์ฟ โรงเรียนนานาชาติ KIS กับบ้านจำนวน 101 หลัง ราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท แบรนด์ Reignwood Sereno และมีไฮไลต์กลุ่มบ้าน Reignwood Global Heritage ที่ถูกพัฒนาในคอนเซ็ปต์ East Meets West ตะวันออกพบตะวันตก เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ โดยเราตั้งใจจะพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมตะวันออกพบตะวันตกเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม”

แน่นอนว่าเฟสแรกได้นำความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการให้บริการที่มาพร้อมทักษะการวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานเข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อคงมาตรฐานการเป็น Mixed-use Project ระดับโลกไว้

ผุด Community Mall 700 ล้าน

น่าสนใจว่า มาสเตอร์แพลนของเรนวูด ปาร์คจะเป็นโครงการแห่งแรกของกรุ๊ป ที่มีความครบสมบูรณ์ที่สุดของการใช้ชีวิต มีสนามกอล์ฟ มีสถานศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับในคุณภาพ มีบริการส่วนกลางแบบกึ่งรีสอร์ต มี Reignwood Global Heritage ไว้คอยต้อนรับ Elite Member เพื่อให้เป็นโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง ผ่าน 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1.KIS International School Reignwood Park ตอบโจทย์ชีวิตในวัยเด็ก

2.Community Space พื้นที่ค้าปลีกขนาด 70,000 ตารางเมตร ตอบโจทย์สมาชิกครอบครัว และกลุ่มเพื่อน

3.Pavilion Activity ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงวัยให้มาร่วมทำเวิร์กช็อปร่วมกัน

4.Sport Expert-Lite Community การพัฒนาศูนย์กีฬา (Sport Complex) เพื่อพัฒนานักกีฬามืออาชีพ

และ 5.Sport Lifestyle Community ลู่วิ่งจักรยาน สวนหย่อมสำหรับเดินออกกำลังกายทั่วทั้งโครงการ

เรื่องใหม่ปีนี้คือ การวางแผนขับเคลื่อนการลงทุน Community Mall ที่พัฒนาบนเนื้อที่ 43 ไร่ ขนาด 70,000 ตารางเมตร

โดยแบ่งพัฒนาเป็น 2 เฟส เริ่มจากเฟสแรกที่พร้อมแล้วจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2567 นี้ เบ็ดเสร็จใช้เงินลงทุน 400 ล้านบาท และเฟส 2 ลงทุนเพิ่มอีก 300 ล้านบาท รวมเงินลงทุนทั้งหมด 700 ล้านบาท

“การบริหารงานในส่วน Community Mall ในช่วงเริ่มต้น เรนวูด ปาร์ค จะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดเพื่อคุมมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ให้รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในโครงการได้เต็มรูปแบบ ด้วยความที่โครงการตั้งอยู่ทำเลลำลูกกา คลอง 11 จึงตั้งชื่อให้จำได้ง่ายว่า ‘Park 11’ ซึ่งเปิดกว้างให้ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้ได้ด้วย โดยจะต้องมีซูเปอร์มาร์เก็ตมาเปิดให้บริการก่อน และพื้นที่รีเทลอื่น ๆ ค่อยทยอยตามมา ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และสปา”

3 ปีครึ่งของเรนวูด ปาร์ค

ในฐานะที่คลุกวงในตั้งแต่เริ่มต้นจัดซื้อที่ดินจนถึงลงรายละเอียดทุกตารางนิ้ว สิ่งที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นเรื่องสาธารณูปโภคไฟฟ้ากับน้ำ

“เรามีการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบการจัดการน้ำในโครงการให้สามารถรองรับจำนวนสมาชิกของโครงการที่เพิ่มขึ้นได้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ในส่วนนี้เราให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการอยู่อาศัย”

เบื้องต้น ถ้ามีผู้คนเข้ามาพักอาศัยเต็มโครงการ เรนวูด ปาร์คจะเป็น Smart City ที่มีประชากร 2,000 คน คำนวณจากการมีบ้านจำนวน 350 หลัง คอนโดมิเนียม 120 ยูนิต ยังไม่นับรวมโรงเรียนนานาชาติอีกต่างหาก

“ที่นี่จะเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Your Legacy for Generations to Come’ ที่คุณได้ใช้คุณภาพชีวิตที่เหนือระดับ และสามารถส่งต่อเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างไม่รู้จบ”

จุดพลุ Prime Area ปทุมธานี

อาจกล่าวได้ว่า เรนวูด ปาร์คคือการลงทุนซื้ออนาคตที่จับต้องได้ เป็นทำเลไข่แดงที่อยู่ในแนวเส้นทางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมทั้งระบบรางและทางด่วนของภาครัฐ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมการเดินทางอย่างไร้รอยต่อไปยังสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้สะดวกง่ายดาย จึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอน

“ที่ตั้งเรนวูด ปาร์ค นอกจากอยู่ใกล้ 2 สนามบินหลัก แผนลงทุนภาครัฐกำลังจะมีทางด่วนลำลูกกา-จตุโชติ ต่อเชื่อมมาคลอง 9 มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสีชมพูที่เห็นข่าวว่ากำลังจะดำเนินงาน จึงเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เพียบพร้อม ภายใน 3 ปีก็น่าจะเห็น”

จาก Wentworth Golf Club สู่ Robinswood

อาณาจักรเรนวูด กรุ๊ปต้องนับรวมการเข้าซื้อกิจการ Wentworth Golf Club ในอังกฤษ สนามกอล์ฟที่มีประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี จึงนำความสำเร็จที่ได้มาถ่ายทอดสู่การพัฒนาสนามกอล์ฟ Robinswood ขนาด 27 หลุม ในเรนวูด ปาร์ค แบ่งเป็น 18 หลุม ที่เป็นแชมเปี้ยนกอล์ฟ กับ 9 หลุมพาร์ 3 ที่วางแลนด์สเคปโอบล้อมรอบบ้านทั่วทั้งโครงการ เมื่อเข้าไปในสนามกอล์ฟแล้วจะเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง

“เราพัฒนาเมืองสีเขียว มีต้นไม้ มีน้ำ ซึ่งนอกจากฮาร์ดแวร์ก็คือเซอร์วิส พริวิเลจที่ให้กับ Elite Member ซึ่งมีแพลตฟอร์ม Reignwood Global Elite ร่วมกับแบรนด์และพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ ให้สิทธิพิเศษ และยังมีเอกสิทธิ์ที่ Elite Member เมืองไทยสามารถใช้บริการเรนวูด กรุ๊ปได้ทั่วโลก รวมทั้งสิทธิประโยชน์กับพันธมิตรธุรกิจของเรา”

จุดเน้นอยู่ที่สมาชิกสนามกอล์ฟ Robinswood ที่จำกัดจำนวนประมาณ 600-700 เมมเบอร์ เพื่อไม่ให้หนาแน่นเกินไปจนทำให้ออกรอบไม่ได้ ปัจจุบันมียอดสะสมแล้ว 150 เมมเบอร์ ค่าสมัคร 7 ล้านบาท สำหรับอายุการเป็นเมมเบอร์ 50 ปี

“เมมเบอร์กอล์ฟ คุณเลือกเรา เราก็เลือกคุณเช่นกัน ทุก ๆ เมมเบอร์ที่สมัครเรามีการพูดคุยให้รู้จักกันมากขึ้น เราต้องการให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็นเมมเบอร์มาแล้วสบายใจ อบอุ่น ฉะนั้น เราพยายามที่จะคัดและสกรีน ดังสุภาษิตจีนที่ว่า ร้อยล้านซื้อบ้าน พันล้านซื้อลูกบ้าน ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญตรงนี้มาก”

คุมซัพพลาย-สร้างมูลค่าเพิ่ม

สุดยอดโมเดลธุรกิจของเรนวูด ปาร์คที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือแนวคิดจำกัดจำนวนซัพพลาย เพื่อให้ทวีคูณมูลค่าสินทรัพย์ไปตามกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบรางและระบบทางด่วนบนทำเลที่ตั้งลำลูกกา คลอง 11

“ซัพพลายที่จำกัดให้มีบ้าน 650 หลัง รวมบ้านในสนามกอล์ฟด้วย พอแล้วที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต เป็นแนวคิดของเรนวูด กรุ๊ป เพราะเรามองว่าเรนวูด ปาร์คเป็นอนาคตของโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ขณะที่เศรษฐีต่างจังหวัดมีเยอะมาก และไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เราจึงสร้างซัพพลายออกมารองรับ”

“ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนเฟสสอง และเป็นเฟสสุดท้ายที่เราจะต้องทำในเรนวูด ปาร์ค มี Sport Complex, Community Mall, โรงแรม และบ้านในส่วนที่เหลือ เราพยายามที่จะให้คนภายนอกเห็นว่าเราไม่เคยหยุดนิ่ง เราพยายามไดนามิกตลอด ปีนี้ครบรอบ 40 ปี เราต้องการให้คนรู้ว่าเราทำต่อ เราไม่ไปไหน และจะอยู่สานต่อความสำเร็จในไทย”

เวลาจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเรนวูด ปาร์คที่ในวันนี้ขับเคลื่อนด้วยการหลอมรวมศักยภาพแห่งประสบการณ์ของ วรพนิต รวยรุ่งเรือง และในอนาคตด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยเป็นสำคัญ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ ซึ่งจะเป็นรูปธรรมของแนวคิด Your Legacy for Generations to Come ได้อย่างแท้จริง