แสนสิริคว้า “ไทยแลนด์ โซเชียล อวอร์ด” 9 ปีซ้อน

แสนสิริครองรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Residential Real Estate จากเวที Thailand Social Awards อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 การันตีคุณภาพคอนเทนต์ที่โดดเด่นทั้งด้านแนวคิด การเล่าเรื่อง และความเข้าใจผู้บริโภคบนทุกแพลตฟอร์ม

นางสาวชลีรัตน์ ต่อจรัส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Customer Experience and Digital Communication บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เป็นอีกครั้งที่แสนสิริคว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Residential Real Estate

จากเวที Thailand Social Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งถือเป็นเวทีประกาศรางวัลด้านโซเชียลมีเดียที่น่าเชื่อถือและทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทย จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยรางวัลนี้มีเกณฑ์การวัดผลที่มีมาตรฐานสูงอย่าง Social Metric ที่พัฒนาร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา รวมถึงด้านจริยธรรม เพื่อให้เกณฑ์การตัดสินมีมาตรฐาน

ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Social Metric for Brand, Social Metric for Content และ Social Metric for Creator

ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงจุดยืนของแสนสิริในการมุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และยึดหลักจริยธรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าและความหมายที่แท้จริงสู่สังคมในทุกแพลตฟอร์ม

เบื้องหลังความสำเร็จบนโลกโซเชียลตลอด 9 ปีของแสนสิริ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจังหวะหรือความบังเอิญ แต่เกิดจากแนวคิดการตลาดที่ยึด “ความเข้าใจผู้คน” เป็นศูนย์กลาง ภายใต้การนำของผู้บริหารที่มองเห็นความสำคัญของการสื่อสารออนไลน์

โดยมีหลักคิดชัดเจนว่า “แบรนด์ที่ดีต้องพูดในสิ่งที่คนอยากฟัง ไม่ใช่แค่สิ่งที่แบรนด์อยากพูด” แนวคิดนี้ไม่เพียงถูกพูดถึงในระดับกลยุทธ์ แต่ถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอการทำงานของทีมทุกคน

ผู้บริหารของแสนสิริให้ความไว้วางใจแก่ทีมงานคนรุ่นใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ทีมงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่ ทั้งการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอไอเดียสดใหม่อย่างอิสระ สนับสนุนให้ทีมได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวคิดการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างแม่นยำที่สุด

ขณะเดียวกัน แสนสิริยังพัฒนารูปแบบการทำงานในลักษณะของ In-House Brand Agency ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ไม่ว่าจะเป็นทีม Social Media ที่คอยวางกลยุทธ์ ติดตาม Performance แบบเรียลไทม์ หรือทีม Content Marketing ที่ประกอบด้วยนักคิด นักเขียน ช่างภาพ Videographer และ Graphic Designer

เบื้องหลังรางวัลจึงไม่ใช่แค่ถ้วยหรือเกียรติยศ แต่คือภาพสะท้อนของความเข้าใจลึกซึ้ง ใส่ใจทุกรายละเอียด และความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกวัน

สำหรับปีนี้ แสนสิริมุ่งสู่การคว้ารางวัลในปีที่ 10 พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์แห่งยุคที่ “เล่นใหญ่” กว่าที่เคย โดยแสนสิริยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง

พร้อมประกาศการเดินหน้าสู่บทบาท “ผู้นำด้านคอนเทนต์ของวงการอสังหาฯ ไทย” เปิดตัวคอนเทนต์แห่งยุค ที่ครอบคลุมทั้งสาระ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจ ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจผู้คนทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง

สร้าง “New Hype” ให้กับตลาดอสังหาฯ ด้วย 6 คอลัมน์ใหม่ ที่ผลิตขึ้นอย่างเฉพาะทาง ครบทุกมิติของชีวิต ประกอบด้วย

1.Insite Story คอลัมน์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักโครงการแสนสิริในมุมที่ลึกกว่า ทั้งเรื่องของการออกแบบ ฟังก์ชัน และแรงบันดาลใจ ที่ร้อยเรียงทุกองค์ประกอบให้กลายเป็น “บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม” ที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่แห่งชีวิตและคอมมูนิตี้ที่เราคิดมาแล้วเพื่อคุณ

2.เรื่องจริง in House คอลัมน์ที่รวมทุกเรื่องราวจากภายในบ้าน ที่เต็มไปด้วยความสนุก ความอบอุ่น และสาระในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมุมของสัตว์เลี้ยงแสนรัก เคล็ดลับงานบ้านฉบับตัวแม่ ไปจนถึงไอเดียการอยู่อาศัยที่ช่วยเติมความสุขเล็ก ๆ ให้ทุกวัน

3.Behind The Design ส่องเบื้องหลังงานดีไซน์ของแสนสิริในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วัสดุที่เลือกใช้ แนวคิดการออกแบบตกแต่งภายใน ภูมิทัศน์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมและงานศิลปะทุกชิ้นในโครงการ ที่รวมกันเป็นดีไซน์ที่คิดมาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

4.Look Around ลัดเลาะไปสำรวจย่านต่าง ๆ รอบโครงการ ค้นพบร้านอร่อย คาเฟ่ไวบ์ดี อีเวนต์น่าสนใจ หรือเวิร์กชอปสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมชวนคุณพักสายตา เติมพลังใจจากสิ่งสวยงามที่อยู่ใกล้ตัว…แค่ยังไม่เคยสังเกต

พร้อมด้วยรายการพิเศษอย่าง “ถิ่นพี่หนูชอบ” ที่แสนสิริร่วมมือกับค่ายนักแสดงซีรีส์วายแถวหน้าอย่าง Domundi พาน้อง ๆ คู่จิ้นไปเที่ยว 3 เมืองยอดนิยม ได้แก่ หัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ต ถ่ายทอดเสน่ห์ท้องถิ่นแบบถึงแก่น พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์ฟิน ๆ ให้ทุก EP. ทั้งอิน ทั้งอบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริง

5.Soul Space คอลัมน์ที่จะช่วยดูแลใจของคุณ ด้วยเรื่องราวจาก แบมแบม–ชนิสรา หน่ายมี คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้พิการ ที่มากด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมเปิด “พื้นที่พักพิงใจ” ที่จะพาคุณกลับมาฮีลใจ เติมพลังชีวิต ด้วยบทสนทนา และเรื่องราวที่เข้าอกเข้าใจ

พร้อมด้วยอีก 2 รายการพิเศษบนช่อง YouTube Sansiri PLC ได้แก่ “Soul Space Podcast” พื้นที่ปลอดภัยที่เข้าใจทุกความรู้สึก ชวนคุณ ‘อิน’ ไปกับเรื่องราวจากแขกรับเชิญที่เปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิต

ประเดิมตอนแรกด้วยหัวข้อ “เพศสภาพไม่ได้เท่ากับศักยภาพ” กับ คุณกานต์สินี ธนาทิพปิยพัทธ์ (Knox) นักกีฬา E-sport หญิงทีมชาติไทย ที่เปลี่ยนคำสบประมาทให้กลายเป็นพลัง

ถัดมา “Soul Space Sound Healing” เสียงดนตรีที่เยียวยาใจ จัดเต็ม 5 เพลย์ลิสต์พิเศษจากศิลปินในโครงการ Artizen ทั้ง Morning Energy สำหรับเริ่มต้นวันใหม่, Work & Study ที่ช่วยเสริมสมาธิ, Exercise สำหรับสายฟิต

Music for Pets เพื่อความสบายใจทั้งคนและสัตว์ และ Deep Sleep สำหรับการหลับพักผ่อนอย่างลึกและสงบ

6.วัฒน Trend คอลัมน์อัปเดตเรื่องราวและกระแสของโลกยุคใหม่ ผ่านมุมมองของ “ความรัก” ที่ครอบคลุมทั้งการรักโลก รักสังคม และรักผู้คน พร้อมแนะนำหนังสือ ภาพยนตร์ หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ที่จะช่วยจุดประกายความคิด และขยายมุมมองชีวิตให้ลึกขึ้นอย่างมีความหมาย

อีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้คือการเปิดตัวคอนเทนต์ “ละครคุณธรรม” ที่สร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ไทยครั้งแรก! กับซีรีส์ “ศึกลูกเขยตัวร้ายกับแม่ยายตัวตึง” ที่จะมาเล่าบริการหลังการขายที่มีคุณภาพของแสนสิริ ให้การดูแลลูกบ้านด้วยมาตรฐานครบวงจร

ผ่านละครที่ทั้งน่าติดตาม สนุกสนาน กระชับ เข้าใจง่าย โดยนำเสนอผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่ Quality, Security, Caring, Community พร้อมฉากจริง เรื่องจริง และสถานการณ์ที่ใคร ๆ ก็อินได้

ซึ่งละครเรื่องนี้เกิดจากความร่วมมือกันของแสนสิริและ ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์ ช่องขวัญใจมหาชน ที่มาร่วมพลิกโฉมการสื่อสารของแสนสิริให้สนุก มีสาระ และเข้าถึงใจคนอย่างแท้จริง

“ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา แสนสิริพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ใช่เพียงแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งในเรื่องของสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นผู้นำด้านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย ที่เข้าใจความรู้สึกของผู้คนและกล้าสื่อสารด้วยความจริงใจเสมอ

และในปีที่ 10 นี้ เรายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ผสานทั้งสาระและความบันเทิง ถ่ายทอดเรื่องราวของการอยู่อาศัยให้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และเต็มไปด้วยความสุขในทุกรายละเอียด ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Sansiri PLC” นางสาวชลีรัตน์กล่าว