CPN เผยโฉมเฟสแรก 4 กย.นี้ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ ศูนย์การค้า 1.3 แสน ตรม.

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนาเตรียมสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกครั้งใหม่ ในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ทำเลหัวมุมถนนสีลมตัดพระรามที่ 4

ด้วยการเปิดเผยโฉม ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยจะเป็นแลนด์มาร์กที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมยกระดับวงการค้าปลีกไทยสู่เวทีโลก ผสานชีวิตเมืองเข้ากับธรรมชาติ เชื่อมโยงทุกมิติแห่งแรงบันดาลใจ ออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการตั้งอยู่บนที่ดิน 23 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 130,000 ตร.ม. รวมแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส พร้อมอาคารสำนักงานที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในทุกมิติ

ทั้งนี้ บริษััทกำหนดวันที่ 4 ก.ย. 2568 นี้ เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมเผยโฉมเฟสแรกด้วยคอนเซ็ปต์ Here for all of you พบกับ Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย รวมที่สุดของรสชาติจากทุกมุมโลก และเป็น First in Thailand สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาหารของกรุงเทพฯ

พร้อมด้วยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในไทยและระดับโลก และศูนย์รวมแบรนด์ดังยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อม Roof Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย เทียบชั้นพาร์คระดับโลกอย่าง Central Park ในมหานครนิวยอร์ก และ Hyde Park ในมหานครลอนดอน

เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับทุกคน ได้เข้าถึงวิวพาโนรามิกหนึ่งเดียว บน Prime Location ใจกลางเมือง รวมทั้ง ‘เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส’ One-of-a-Kind and the Most Advanced Office Building ที่ทันสมัยที่สุด จำนวน 43 ชั้น

ด้วยการออกแบบที่มอบวิวสวนลุมแบบพาโนรามิก ทำให้คนทำงานได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบ Seamless ผสาน The Future Work/Life เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดเชื่อมต่อศูนย์การค้า ภายใต้มาตรฐาน LEED Gold, WELL Platinum และ Wired Score Gold

สำหรับโปรแกรมในเดือน พ.ย. นี้ เตรียมฉลองปรากฏการณ์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ Here for the grand celebration เปิดศูนย์การค้าอย่างเต็มรูปแบบ รวมสุดยอดแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ดังในไทยเต็มพื้นที่ ทั้ง First-Time in Thailand และ New Concept Store มากมาย

พร้อมงานฉลองการเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับโชว์สุดตระการตา ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนของมหานครกรุงเทพฯ ให้เปล่งประกายด้วย Light & Sound ผสานงานศิลป์ร่วมสมัย สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของศูนย์การค้าระดับ Masterpiece บนทำเล Prestigious Address ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ดีที่สุด

โดยมี 4 ไฮไลต์ เซ็นทรัล พาร์ค ที่สุดของความเป็นกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.CURATED EXPERIENCE เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์คนเมือง คัดสรรเทรนด์ระดับโลกและประสบการณ์ใหม่ที่สอดรับกับการใช้ชีวิตทั้งศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กาแฟ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่เติมเต็มทุกวันให้พิเศษยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น Fit on the Roof เวิร์กช็อปฟิตเนสสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำ, Coffee & Conversations และฟังดนตรีพร้อมวิว Roof Park ยามเย็น

2.FOOD AS ART & CULTURE เชื่อมโยงทุกมิติแห่งแรงบันดาลใจผ่านวัฒนธรรมอาหาร คัดสรรเมนูระดับโลกมากมายไว้ที่นี่ และส่งเสริมอาหารท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติ ผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะ วัฒนธรรม และประสาทสัมผัสทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง” ครบทุกองค์ประกอบ

พบกับร้านอาหารจาก Michelin Guide รวม Street Food เจ้าดังแห่งกรุงเทพฯ มาไว้ในที่เดียว และประสบการณ์อาหารระดับโลกที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย รวมถึงเมนูที่ดีไซน์ใหม่ผ่านการรังสรรค์อย่างมีศิลปะ และโซน Coffee-Tea-Sweets ที่รวมของหวานและเครื่องดื่มไว้ครบครัน

3.NATURE CONNECTION เชื่อมโยงการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Biophilic Design เพื่อสร้างโอเอซิสใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่พักใจที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ พร้อมเติมพลังชีวิตให้คนเมืองท่ามกลางความสงบและเส้นขอบฟ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อาทิ Wellness Trails เส้นทางเดิน-วิ่งในบรรยากาศธรรมชาติ,

Outdoor Amphitheatre พื้นที่กลางแจ้งสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของคอมมูนิตี้ และ Pet-Friendly Parks โซนสีเขียวสำหรับคนรักสัตว์ รวมอยู่ใน Roof Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย (Thailand’s Largest Urban Roof Park)

4.CITY-INTEGRATION เชื่อมชีวิตเมืองให้สมบูรณ์แบบ หนึ่งเดียวบนจุดตัดสีลมและพระราม 4 เชื่อมต่อ BTS และ MRT, พื้นที่ Co-working Space, กิจกรรม Community Engagement ที่เน้น Wellness Integration

พร้อมด้วยโซน Grab & Go รวมทุกความอร่อย Quick Bite พร้อมช็อปต่างๆ ตอบไลฟ์สไตล์เร่งรีบ และ Day-to-Night Lifestyle ไม่ว่าจะจิบกาแฟยามเช้าหรือจิบไวน์ยามเย็น ถูกออกแบบให้กลมกลืนในที่เดียว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค และ เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส เติมเต็มย่านสีลมด้วยประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ครบวงจร และนำเสนอมิติใหม่ของชีวิตการทำงาน บน Super Core CBD จุดหมายปลายทางของการใช้ชีวิตระดับพรีเมียม