เมกาบางนา จัดงาน MEGA HALLOWEEN ตอน THE NIGHTMARE THEATRE เปิดประสบการณ์ความกลัวแบบสนุกสุดขีด ในโรงละครแห่งฝันร้ายของเหล่าปีศาจ ระหว่างวันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดงาน MEGA HALLOWEEN ตอน THE NIGHTMARE THEATRE ชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความกลัวครั้งใหม่ พาไปบุกโรงละครแห่งฝันร้ายของเหล่าบรรดาปีศาจจากดินแดนแห่งเงามืด นำทีมโดย “THE MARVELOUS MAGICIAN, ONE GUY WITH TWO SOUL” หัวหน้าคณะละครแห่งฝันร้ายหนึ่งชายกับสองร่าง พร้อมเหล่าผองเพื่อนคาแรคเตอร์ชวนพิศวง ที่ถูกออกแบบโดย STUFFEDHEART_VEINSTRING หรือ เพื่อน-โยษิตา พานิชเจริญ ศิลปินนักวาดภาพรุ่นใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดความหลอน ด้วยแรงบันดาลใจจากโลกเทพนิยายสู่คาแรคเตอร์สุดสยอง ที่ซ่อนความสนุกไว้แบบสุดหวีด พร้อมเติมสีสันด้วยกองทัพชุดแฟนซีที่จะมาทำให้เทศกาลฮาโลวีนครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ระหว่างวันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2566 พร้อมร่วมสนุกรับสิทธิพิเศษ ในวันที่ 21 – 23 และ 28 – 31 ตุลาคม ระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 ณ บริเวณทางเข้าเมน เอนทรานซ์

นอกจากนี้ วันที่ 28, 29 และ 31 ตุลาคมนี้ เตรียมพบกับเหล่าตัวละครสุดสยองที่จะมามอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกๆ คนที่ได้พบเจอพวกเขาอีกด้วย

สมาชิก MEGA SMILE REWARDS รับประทานอาหารหรือช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ ร่วมเล่นเกมฟรี 1 ครั้ง ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์มูลค่า 250 บาท, HALLOWEEN COLLECTION BAG LIMITED COLLECTION ที่ออกแบบ โดยคุณเพื่อน -โยษิตา พานิชเจริญ มูลค่า 150 บาท หรือ CHOCOLATE BAR มูลค่า 55 บาท

รับประทานอาหารหรือช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ ร่วมเล่นเกมฟรี 1 ครั้ง ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์มูลค่า 250 บาท, HALLOWEEN COLLECTION BAG LIMITED COLLECTION ที่ออกแบบ มูลค่า 150 บาท หรือ CHOCOLATE BAR มูลค่า 55 บาท สมาชิก MEGA SMILE KIDS รับสิทธิ์หมุนกาชาปอง 1 ครั้ง เพื่อแลกรับสติ๊กเกอร์ลาย HALLOWEEN NIGHTMARE ได้ 1 ใบ

รับสิทธิ์หมุนกาชาปอง 1 ครั้ง เพื่อแลกรับสติ๊กเกอร์ลาย HALLOWEEN NIGHTMARE ได้ 1 ใบ สมาชิก MEGA SMILE REWARDS และ สมาชิก MEGA SMILE KIDS รับสิทธิ์ถ่ายรูป HALLOWEEN 1 ใบ (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

รับสิทธิ์ถ่ายรูป HALLOWEEN 1 ใบ (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) พิเศษ สมาชิกบัตร IKEA FAMILY และลูกค้าศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่สมัครสมาชิกใหม่ MEGA SMILE REWARDS รับฟรี! กระเป๋า MEGA STRIPE TOTE มูลค่า 150 บาท เพียงแสดงใบเสร็จโดยไม่มีขั้นต่ำ

มาร่วมบุกโรงละครแห่งฝันร้ายกับเรื่องราวแสนสนุกสุดหวีดในงาน MEGA HALLOWEEN ตอน THE NIGHTMARE THEATRE ระหว่างวันที่ 13-31 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมสนุกลุ้นรับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดหรือตรวจสอบเงื่อนไขแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ WWW.MEGA-BANGNA.COM

ติดตามข่าวสารและโปรโมชันของเมกาบางนาได้ที่

แอปพลิเคชัน : HTTP://ONELINK.TO/N37E4G

เว็บไซต์ : HTTPS://WWW.MEGA-BANGNA.COM/

เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTRE

อินสตาแกรม : @MEGABANGNA_TH

ทวิตเตอร์ : @MEGABANGNA3

ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL

หรือโทร. 02-105-1000

