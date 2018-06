นักวิ่งขาแรง “แพนเค้ก-โย-ณัฐ” ร่วมติวเข้มกับเทรนเนอร์ระดับโลกในโครงการ “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน”

เรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งสายแข็งตัวจริงสำหรับ แพนเค้ก-โย-ณัฐ ที่ต่างก็ผ่านสนามการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาแล้วกันทั้งนั้น ล่าสุด ซีพี-เมจิ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์อันดับ 1 ในประเทศไทย ชวนทั้ง 3 คน เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมการวิ่ง เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างสถิติการวิ่งที่ดีที่สุด ภายใต้การดูแลโดยโค้ชมืออาชีพระดับโลกด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมอย่างครบวงจรที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย ในโครงการ “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน” ซึ่งจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน ณ ลานเอเทรี่ยม 1สยามเซ็นเตอร์

บอกเลยว่างานนี้ไม่หมู เพราะทั้ง 3 คนจะต้องเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบกับเทรนเนอร์ระดับโลก ด้วยระยะเวลามากกว่า 20 สัปดาห์ ร่วมกับนักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการอีก 26 คน แบ่งการฝึกซ้อมทั้งหมดเป็น 3 กลุ่ม โดยนักแสดงสาว “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ จะเข้าร่วมฝึกกับกลุ่มนักวิ่งขั้นต้น 10 คน (My First Marathon) ที่อยากพิชิตมาราธอนเป็นครั้งแรกภายในเวลา 5 ชม. โดยมี ยูกิ นางาตะ เป็นเฮดโค้ช ด้านสาว “โย” ยศวดี หัสดีวิจิตร จะเข้าร่วมฝึกกับ 10 นักวิ่งระดับกลาง (My Next Marathon) หรือผู้ที่เคยวิ่งฮาล์ฟและฟูลมาราธอนมาแล้วแต่อาจทำเวลา (PB) ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งใจ และต้องการทำเวลาให้ดีขึ้นเพื่อสามารถลงแข่งมาราธอนได้ภายในเวลา 4.30 ชม. โดยมี เรแนร์ โมติวิแยร์ แบลเล เป็นเฮดโค้ช และ “ณัฐ” ศักดาทร จะเข้าร่วมฝึกกับ 6 นักวิ่งระดับสูง (My Best Marathon) ซึ่งมีเป้าหมายต้องการจบการวิ่งระยะมาราธอนได้ภายในเวลา 3.30 ชม. โดยมี เกรก ลอตเอนสล็อคเออร์ เป็นเฮดโค้ช โดยทุกคนต้องมาร่วมการฝึกซ้อมตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ทุกครั้ง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเทรนเนอร์ทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการพักผ่อน อย่างเคร่งครัดและระหว่างการฝึกซ้อมทั้ง 3 กลุ่ม จะได้ลงแข่งขันวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพของตัวเองในรายการ อุบลฮาล์ฟมาราธอน 2018, บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2018 และภูเก็ตธอน 2018 และผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในกลุ่ม “My Best Marathon” จำนวน 2 คน จะได้โควตาไปร่วมการแข่งขันลุยศึกที่โตเกียวมาราธอน หนึ่งในงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

โดยสาว แพนเค้ก ยอมรับว่า “ยากมากสำหรับแพน เพราะยังไม่เคยลงวิ่งมาราธอนเลย คิดว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เทรนกับโค้ชระดับโลก ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มต้น สมัครเข้าร่วมโครงการกันมาเยอะๆ ค่ะ” ด้านสาวโยบอกว่า “ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทางเมจิบอกว่าถ้านึกถึง my next marathon ก็นึกถึงเราเป็นคนแรก ก็ถือว่าหายากนะสำหรับคนวงการบันเทิงที่จะวิ่งสถิติ 4 ชั่วโมง และโยเองก็มีเรแนร์ เป็นไอดอลของเราในเรื่องการวิ่งมาราธอน ซึ่งในปี 2000 เขาสุดยอดที่สุดแล้ว แล้วครั้งนี้จะเต็มที่ หวังว่าจะได้อะไรกลับไปเยอะแยะมากมายอย่างที่เราตั้งใจจริงๆ” ส่วนหนุ่มณัฐบอกว่า “เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้นจากโค้ชระดับโลก การเข้าร่วมครั้งนี้ ต้องทำเวลาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.30 ชม. กดดันมากครับ แต่ก็ดีใจ เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมาก”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ทาง Facebook Page Meiji High Protein Fan Page, Facebook Thai.Run Fan Page และ www.thai.run