The 1 Exclusive จับมือเซ็นทรัลฯ–สตาร์บัคส์ จัดเวิร์กช็อปพร้อมสิทธิพิเศษตลอดปี

The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Wealth Segment ของ The 1 เดินหน้ามอบความพิเศษเพื่อสมาชิกคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง ครบทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ เซ็นทรัลพัฒนา และ สตาร์บัคส์ ชวนสมาชิกสัมผัสศาสตร์แห่งการชงกาแฟในกิจกรรม Starbucks Hand Brew Workshop ณ ร้านสตาร์บัคส์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ Starbucks Special Gift Set, ส่วนลด 10% สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟ, VIA, Origami และอุปกรณ์ทำกาแฟภายในวันงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาชิก The 1 ยังสามารถใช้คะแนนแลกส่วนลดที่ร้านสตาร์บัคส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ (จำนวน 55 สาขา) โดยทุก 1,000 คะแนน ใช้เป็นส่วนลด 100 บาท และรับคะแนนสะสม The 1 จำนวน 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 50 บาท ขณะที่สมาชิก The 1 Exclusive จะได้รับคะแนน 2 เท่า เมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท/เดือน (จำกัดสูงสุด 800 คะแนนต่อสมาชิก) เพียงลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ และแจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 APP ก่อนชำระเงิน

สมาชิก The 1 Exclusive สามารถติดตามประสบการณ์เหนือระดับและสิทธิพิเศษจากสตาร์บัคส์ และแบรนด์พาร์ทเนอร์กว่า 1,000 แบรนด์ ได้ตลอดทั้งปี บน The 1 APP เท่านั้น!

ดาวน์โหลด The 1 APP เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://t1x.onelink.me/XZji/ormlo1c2