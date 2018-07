เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีระดับโลก ‘เลิฟ แอนด์ โค’ เปล่งประกายสะกดทุกสายตาด้วยเครื่องประดับเพชรดีไซน์หรู แรงบันดาลใจจากเรื่องราวแห่งความรัก พร้อมเหล่าเซเลบริตี้คู่รักร่วมเผยเคล็ดลับการเลือกเครื่องประดับเติมเต็มช่วงเวลารักสุดประทับใจ

ไม่ว่ากี่ยุคสมัยเครื่องประดับอัญมณีนั้นยังคงเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้แสดงออกถึงความรักได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากความงดงามของดีไซน์แล้ว อัญมณียังเป็นของที่มีคุณค่าเหมาะสำหรับมอบให้กับคนที่รักในโอกาสสำคัญต่างๆ และสำหรับ ‘เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณีสำหรับคู่รัก ที่มีแรงบันดาลใจหลักมาจากเรื่องราวความงดงามของความรักที่เกิดขึ้นในทุกขณะตั้งแต่เริ่มรักจวบจนกระทั่งการแต่งงาน และใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง แบรนด์ที่สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักกันอย่างมากทั้งในประเทศสิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย โดยล่าสุด ลภัสรดา ฤติวรางค์กูร กรรมการบริหาร บริษัท แอล วี ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในคอนเซ็ปต์ของการจำลองบรรยากาศภายในงานให้เป็นงานแต่งงานสุดโรแมนติก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 บริเวณลานบีคอน 3 เมื่อวันก่อน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ศิรประภา จีระพันธุ, กิตติชัย ตรีรัชตพงษ์, กุญช์ณิชา-ปิพณ พึ่งบุญพระ, อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม, รินทร์รตา อินทามระ, อภินรา-พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, พรรษมน พิริยะเมธา, เขริกา โชติวิจิตร, สรวิศ บุญนิมิตร, ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์, อิศเรศ จิราธิวัฒน์, ภัทร-ณชา จึงกานต์กุล, วรนันท์ จันทรัศมี และอีกมากมาย

รวมถึงคู่รักนักแสดงชื่อดัง แมทธิว ดีน และ ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน ที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยการเต้นรำในบทเพลงแสน โรแมนติก พร้อมพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลความรักของทั้งคู่

‘เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) แบรนด์เครื่องประดับอัญมณีระดับโลก ได้ก่อตั้งภายใต้บริษัท SK Jewellery Group ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงได้รับความเชื่อถืออย่างยาวนานในประเทศสิงคโปร์ และ เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) ยังเป็น แบรนด์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องประดับอัญมณีสำหรับคู่รัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ IN THE COMPANY OF LOVE เพราะเพชรทุกเม็ดได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้คุณภาพพรีเมี่ยมตรงตามมาตรฐาน ก่อนนำมาผลิตอย่างประณีตบรรจง อันเป็นที่มาของเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่า เพื่อให้ได้เป็นส่วนนึงในการร่วมเฉลิมฉลองให้กับเส้นทางอันงดงามของความรักในทุกวาระโอกาส

ลภัสรดา ฤติวรางค์กูร กล่าวถึงจุดเด่นของแบรนด์ว่า ‘นอกจากคุณภาพและความงดงามของเพชรที่ได้รับการรับประกันในระดับสากลแล้ว อีกหนึ่งความน่าสนใจของแบรนด์นี้ก็คือแนวคิดหลักของการออกแบบที่เลือกหยิบยกเอาเรื่องราวอันงดงามของความรักในหลากหลายแง่มุมและต่างช่วงเวลามาเป็นแรงบันดาลใจหลัก เพราะเรารู้สึกว่าคงจะดีไม้น้อยหากคู่รักที่เลือกมอบจิวเวลรี่ให้แก่กันนอกจากคัดสรรจากความสวยงามแล้ว ในดีไซน์ของเครื่องประดับนั้นๆ ยังมีความหมายดีๆ ที่แฝงอยู่ในการออกแบบ ซึ่งสามารถใช้ในการแสดงออกของความรักในทุกช่วงโอกาสของความรัก’

เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องประดับอัญมณีสำหรับคู่วิวาห์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน แหวนคู่สำหรับวันครบรอบ และสามารถเป็นชิ้นของขวัญสุดโรแมนติค ในดีไซน์หรูหราที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของแง่มุมความรักในทุกช่วงเวลา

โดยคอลเลกชั่นเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์นั้น คือ ‘เลิฟ มาร์ค ไดมอนด์’ (Lovemarque Diamond) เป็นเพชรที่ได้รับขนานนามว่ามีความโรแมนติกที่สุดในโลก โดยคอลเลคชั่นนี้จะมีดอกกุหลาบอันสวยงามสลักอยู่ใจกลางเพชรทุกเม็ด ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะที่ยังคงความสวยงามของเพชร และไม่สามารถมองเห็นได้ได้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยกล้องส่องเพชรแบบพิเศษเท่านั้น และ เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) ยังเป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีแห่งแรกชองเอเชียที่ได้ร่วมมือกับ สถาบัน The International Institute of Diamond Grading & Research (IIDGR), part of De Beers Group เพื่อรับรองคุณภาพเพชร ‘เลิฟ มาร์ค’ (Lovemarque) ว่าได้รับการเจียระไนระดับยอดเยี่ยม (Excellent) เพชร เลิฟ มาร์ค ทุกเม็ดจะมีการสลักสัญลักษณ์ ‘โรส ฮอลมาร์ค’ (Rose Hallmark) ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) กับ เลขรหัสเฉพาะของ IIDGR เพื่อให้ได้ความั่นใจในความโดดเด่นของคุณภาพเพชรที่ไม่เหมือนใคร

บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้คู่รักคนดังที่ต่างมาร่วมเผยถึงเคล็ดลับการเลือกเครื่องประดับเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งรักให้ประทับใจได้อย่างน่าจดจำ เริ่มที่คู่รักข้าวใหม่ปลามัน ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์ และ สรวิศ บุญนิมิตร เผยว่า ‘โบว์เขาเป็นผู้หญิงน่ารัก เรียบง่าย ไลฟ์สไตล์ก็จะสบายๆ ทำให้เราอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเอง ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะชวนเขาไปนั่งชิลล์ฟังเพลงเพราะๆ แล้วก็พูดคุยกัน ส่วนการเลือกของขวัญให้กัน เราก็จะดูตามวาระโอกาส อย่างเราจะรู้อยู่แล้วว่าโบว์เขาชอบเครื่องประดับเพชรที่ดีไซน์เรียบง่าย สามารถใส่ได้ในทุกวัน อย่างแหวนเพชรหรือกำไลข้อมือก็จะเป็นชิ้นที่เหมาะกับเขา’ คุณโบว์เสริม ‘พี่โยเขาเป็นอ่อนโยนและเอาใจใส่อยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่เขาทำเราสามารถสัมผัสได้มาตลอด ก็จะทำให้รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่อยู่กับเขา ส่วนเคล็ดลับการเลือกของขวัญให้คนรัก เราก็จะดูจากสไตล์ของเขาเป็นอันดับแรก อย่างพี่โยเขาเป็นคนชอบอะไรที่ไม่หวือหวามาก อาจจะเป็นแหวนดีไซน์คลาสิคสักวงก็เหมาะกับเขาแล้ว’

ถัดมาเป็นคู่รักที่กำลังเตรียมลั่นระฆังวิวาห์ปลายปีนี้ ภัทร จึงกานต์กุล และ วรนันท์ จันทรัศมี เล่าว่า ‘พี่ภัทรเขาจะชอบทำเซอร์ไพรส์ให้เราอยู่เสมอตั้งแต่ช่วงเริ่มคบกันแรกๆ มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเสมอต้นเสมอปลายของเขา รวมถึงนิสัยใจคอที่เขาเป็นคนดีและมีน้ำใจทั้งกับคนในครอบครัวเราและคนรอบตัวเขาเอง สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจเขามาก’ คุณภัทรเสริม ‘จุ้มจิ้มเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง เวลาอยู่ด้วยกันก็ทำให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ส่วนเวลาที่เราชอบทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเขา ถ้าเป็นเครื่องประดับเราจะเลือกชิ้นที่ดีไซน์โมเดิร์นหน่อย สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส เขาจะได้หยิบขึ้นมาใส่บ่อยๆ และนึกถึงเราทุกครั้ง (หัวเราะ)’

ปิดท้ายที่คู่รักคู่หวาน ศิรประภา จีระพันธุ และ กิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ เผยว่า ‘เอ็มเขาเป็นผู้หญิงอารมณ์ดี เวลาอยู่ด้วยแล้วเราก็มีความสุข อีกอย่างเขาเป็นผู้หญิงมีเหตุผลที่เข้าใจว่าเราทำงานค่อนข้างหนัก ในบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยตลอด แต่ถ้ามีโอกาสพิเศษเราก็ไม่ลืมที่จะหาของขวัญมาเซอร์ไพรส์เขา อย่างเวลาไปไหนด้วยกันก็จะสังเกตตลอดว่าเขาจะชอบเดินเข้าร้านสไตล์ไหน ชอบลองของแบบไหน ถ้าเป็นเครื่องประดับชิ้นที่ติดตัวเขาเลยก็จะเป็นต่างหูดีไซน์น่ารักๆ หน่อย’ คุณเอ็มเสิรม ‘อาจเพราะความที่พี่จ๊อบเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา และสามารถดูแลเราได้ดี ก็เลยรู้สึกอุ่นใจเวลาที่อยู่กับเขา และนอกจากเราแล้วเขาก็น่ารักกับครอบครัวเราด้วย อย่างถ้ามีเวลาว่างเราก็จัดทริปไปเที่ยวกัน’

สัมผัสกับเครื่องประดับอัญมณีดีไซน์หรู ‘เลิฟ แอนด์ โค’ (Love & Co.) ได้แล้ววันนี้ที่แฟลกชิพสโตร์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1