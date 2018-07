“CSR Tollway Contest 2018” ชวนประกวดโฆษณาสั้น Online Campaign หัวข้อ “Change your mind, Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย”

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” จัดโครงการ CSR Tollway Contest 2018 กิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น Online Campaignในหัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย”ชวน นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา ร่วมสร้างหนังสั้น ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 61 ชิงทุนการศึกษาและสิทธิ์ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ กล่าวว่า การเป็นองค์กรเกี่ยวการคมนาคม การเดินทาง การให้บริการทาง บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้มีมากขึ้น โดยมีนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนผ่าน “โครงการ Tollway Safety Way” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการของ CSR Tollway ที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่-ผู้ใช้รถ-ใช้ถนน ในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจัดทำขึ้นสองปีครั้ง พบว่าในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ณ จุดเกิดเหตุ รวม 9,666 ราย เฉลี่ย 26 รายต่อวัน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจากลิเบีย แต่ด้วยขนาดประชากรที่มากกว่าถึง 67 ล้านคน ประเทศลิเบียมีประชากรเพียง 6 ล้านคน และเป็นประเทศที่มีภัยสงครามจากการสู้รบ อุบัติเหตุบนท้องถนน จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้การเสียชีวิตโดยตรง เหมือนประเทศไทย ดังนั้นไทยจึงเป็นที่หนึ่งของโลกที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด

จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันสื่อ Social Network มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารของประชาชนสูงขึ้นมาก ทำให้สามารถเข้าถึงสื่อและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดโครงการ CSR Tollway Contest 2018 กิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น Online Campaign ในหัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ มีไอเดีย ผลิตโฆษณาสั้นรณรงค์ให้คนในสังคม ได้ตระหนักถึง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธีและเคารพกฎจราจร รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีข้อกำหนด เนื้อหาของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดโฆษณาสั้น ต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ“Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” รณรงค์ให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎจราจรเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่เคารพกฎจราจรใส่ใจผู้ร่วมทางและเห็นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตั้งชื่อผลงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาการประกวด ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ โดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา และ เดินทางไปดูงานการทำงานของสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 วัน 4 คืน

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ,ดาวน์โหลดใบสมัคร,ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ทั้ง 2 แบบ ได้ที่ www.tollway.co.th ในหน้ากิจกรรม CSR Tollway Contest ความยาวของโฆษณาสั้น ต้องไม่เกิน 60 วินาที และภายในเนื้อเรื่องต้องปรากฎโลโก้ ที่กำหนดครบถ้วน (ลำดับและการจัดวางโลโก้ตามเหมาะสม) โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบสมัครให้ครบทุกส่วนพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษา(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ) กรณีผู้สมัครประเภททีม เมื่อส่งผลงานเข้าพิจารณาแล้วไม่สามารถแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มหรือลดรายชื่อสมาชิกในทีมได้ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 นี้