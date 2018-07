ไทยพาณิชย์ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจาก FinanceAsia

ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบ 4 รางวัลแห่งความสำเร็จ จากงาน FinanceAsia’s Country Awards 2018 จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการ ลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ประกอบด้วยรางวัล Best Bank in Thailand รางวัล Best Investment Bank in Thailand รางวัล Best Private Bank in Thailand และรางวัล Best Belt and Road Bank in Thailand รางวัลที่ได้รับครั้งนี้สะท้อนถึ งความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านการมอบบริการให้ กับลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของธ นาคารไทยพาณิชย์จนเป็นที่ปรากฏอ ย่างเด่นชัด โดยมี นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution นายมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ China Business Development นายรังสิ วงษ์กิจบัญชา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Client Coverage 1.5 และนายธีรพันธ์ นันทพลพัฒน์ ผู้จัดการสาขาฮ่องกง ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมรับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ตัน ฮ่องกง