“ชาเม่” ฉลองครบรอบ 8 ปี ชวนบินลัดฟ้ากับแคมเปญสุดอลัง!! “สวยฟินบินฟรี ฉลองถึงมัลดีฟส์ ”

“ชาเม่” ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ฉลองครบรอบ 8 ปี สืบเนื่องจากได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี จึงตอบแทนการตอบรับที่ดีของลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนสินค้า และกิจกรรมของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในรอบ 8 ปี “สวยฟินบินฟรี ฉลองถึงมัลดีฟส์” บินลัดฟ้าสุด Exclusive ไปกับหนุ่มฮอต (Hot Guy) “คุณเต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์” พระเอกหนุ่มสุดฮอตของเมืองไทย ฉลองถึงมัลดีฟส์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติก และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ฉลองการเติบโตอย่างมั่นคงตลอด 8 ปี รายได้ถึงสิ้นปีเติบโตกว่า 40%

นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ “ชาเม่” ครบรอบ 8 ปี บริษัทฯ ต้องการขอบคุณลูกค้าสำหรับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” ด้วยดีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ด้วยแคมเปญ “สวยฟินบินฟรี ฉลองถึงมัลดีฟส์” โดยการพาผู้โชคดีจากการจับฉลากชิ้นส่วน จำนวน 8 ท่าน ไปดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ที่ประเทศมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทย “คุณเต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์”ที่จะมาร่วมกิจกรรมในทริปนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ iPhone X และ iPad 9.7 นิ้ว รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1,000,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ต้องการร่วมสนุกในแคมเปญฯ นี้ เพียงส่งชิ้นส่วนกล่องเปล่าผลิตภัณฑ์ “ชาเม่” ที่ร่วมรายการ ได้แก่ CHAME’ Sye S Plus, CHAME’ V-Col, CHAME’ Collagen, CHAME’ Fitty Whey, CHAME’ One Finish Two Way, Ceena Hokkaido Wild Grape Serum, CHAME’ Sye Coffee Plus,

CHAME’ V-Fin, Ceena Soap by CHAME’ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ “CHAME’ Thailand”

นอกจากแคมเปญฯ นี้แล้ว เรายังมีแผนรุกตลาดสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” พร้อมทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับแคมเปญนี้กว่า 50 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา(2560) สามารถทำยอดขายได้อย่างดี พร้อมกันนี้ด้วยแผนการตลาด และการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฯ ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มั่นใจถึงสิ้นปีนี้ยอดขายเติบโตกว่า 40%

มาตรฐานและความใส่ใจกับคุณภาพสินค้านั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ “ชาเม่” สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ ซึ่งทำให้เกิดการบอกต่อ และเป็นการช่วยสร้างแบรนด์ของ “ชาเม่” ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ “ชาเม่” จะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อหลักควบคู่ไปกับโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line Official, นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมไปถึง ช่องทาง Modern trade อาทิ Watsons , Boots , Eveandboy , Beautrium และอื่นๆ

“อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตอบโจทย์ความงามและการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆ กัน เพราะหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็คือ “คุณภาพ” ควบคู่การคิดค้นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าสู่ผู้บริโภคของเราเป็นหลัก” คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ กล่าวในตอนท้าย