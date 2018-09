โอสถสภา ร่วมเชียร์ “ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น”

กรุงเทพฯ – บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดย เอ็ม-150 ประกาศความมุ่งมั่นในการสนับสนุ นแก่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของส ภามวยโลก และพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์เอ็ม-1 50 ภายใต้แนวคิด ‘เอ็ม-150 เพื่อพลังฮึดสู้ของคนไทย’ ในงาน ONE: Kingdom of Heroes Open Workout โดยมี นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานเพื่อสนับสนุนและส่งพลั งฮึดสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใ ดๆ ให้กับ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น สำหรับการป้องกันแชมป์โลกในรายก าร ONE: Kingdom of Heroes ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 กับ อิราน ดิอาซ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ท้าชิงจากเม็กซิโก ในโอกาสนี้ นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์(ขวา) โปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวยนคร หลวงโปรโมชั่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น เมื่อเร็วๆ นี้