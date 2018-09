ศิลปิน ดารา นำโดย โป๊ป ธนวรรธน์ ร่วมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในงาน”ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : ครั้งที่ 5

“ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ และสถานพยาบาลที่สำคัญของประเทศ รวม 13 แห่ง จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 5 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกคน มีคุณภาพชีวิต และแรงบันดาลใจที่ดี เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านโรคร้ายไปให้ได้ และรู้สึกว่าถึงจะป่วยแต่ก็ป่วยอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ภายในงานจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน และไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

รับชมรายการ MIRACLE goes Around นำทีมโดย มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, เบลล์ ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ และแขกรับเชิญสุดพิเศษ โดยติดตามรับชมรายการได้ที่ Facebook : Thai Lymphoma

เปิด เคล็ดลับความสำเร็จ พิชิตมะเร็ง โดยอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ร่วมพูดคุยกับ โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ในกิจกรรม Art Therapy ดีต่อใจ

กิจกรรม Miracle Smile by Pope ยิ้มนี้มีเซอร์ไพร้ส์ โดย โป๊ป ธนวรรธน์

ครั้งแรกกับกระเป๋าผ้าการกุศล “ Miracle Bag : กระเป๋ายาใจ” ออกแบบโดย โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ มีจำนวน 300 ใบ ใบละ 199 บาท โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้ ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย (จำหน่ายเฉพาะภายในงานเท่านั้น)

พบกับกิจกรรม Miracle Charity Fair ได้ตลอดงาน นำทีมโดย คุณแอ้ นริสสา อมรวิวัฒน์ ผู้เขียนหนังสือ ลมหายใจที่สอง, เบลล์ ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ผู้เขียนหนังสือ I Cancel My Cancer และอื่นๆ