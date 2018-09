ริโก้ เปิดตัว RICOH Ri 100 เครื่องพิมพ์บนผ้าขนาดเล็ก เจาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมและธุรกิจองค์กรเอกชน

ริโก้เปิดตัวเครื่องพิมพ์บนผ้าขนาดเล็ก RICOH Ri 100 พิมพ์ลายเสื้อเสร็จภายใน 5 นาที มุ่งเจาะกลุ่มเอสเอ็มอีและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม รวมถึงกลุ่มธุรกิจองค์กรเอกชนที่ต้องการสร้างของขวัญสำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบ Personalized Marketing ด้วยการผลิตของแจกงานอีเว้นท์และเทศกาลพิเศษ RICOH Ri 100 โดดเด่นด้วยฟังก์ชันสั่งงานง่ายผ่าน “คอมพิวเตอร์” หรือ “สมาร์ทโฟน” โดยจัดโปรโมชันราคาพิเศษในช่วงเปิดตัว นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการเปิดตัวมูลนิธิ Let’s Be Heroes ของหมอเจี๊ยบ ลลนา

คุณฌาริณีย์ เสนาณรงค์ Division Manager บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ ริโก้ได้นำผลิตภัณฑ์ RICOH Ri 100 เครื่องพิมพ์บนผ้าขนาดเล็ก เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย โดยเจาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ผลิตสินค้าพรีเมียม และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผลิตสินค้าพรีเมียม เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หรือแจกลูกค้าในโอกาสกาสต่างๆ ในจำนวนที่ไม่มากนัก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าในสไตล์ Personalized marketing ซึ่งผลิตภัณฑ์ RICOH สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ RICOH Ri 100 ให้เป็นที่รู้จัก จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ Let’s Be Heroes โดยจัดพิมพ์โลโก้มูลนิธิและชื่อบนเสื้อยืดและแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ เพื่อโชว์ประสิทธิภาพในการทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว สำหรับผลิตภัณฑ์ RICOH Ri 100 ราคาอยู่ที่ 125,000 บาท ซึ่งในช่วงแนะนำ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 103,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคารวมแพ็คเกจเครื่องอบผ้าและหมึกพิมพ์แล้วมีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นบาท เรามั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี และองค์กรธุรกิจที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้อย่างแน่นอน”



ผลิตภัณฑ์ RICOH Ri 100 เป็นเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ที่สามารถพิมพ์ลงบนผ้าได้โดยตรง (Direct To Garment หรือ DTG ที่มีขนาดเล็ก (A4) สามารถขนย้ายและจัดเก็บได้ แม้มีพื้นที่จำกัด โดยวัสดุที่สามารถพิมพ์ได้จะต้องมีส่วนผสมของผ้าฝ้าย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน ปลอกหมอน เป็นต้น สามารถสั่งผลิตได้ตั้งแต่จำนวนน้อย ไปถึงจำนวนมาก โดยมีจุดเด่นเหนือกว่าการสกรีนในท้องตลาดทั่วไปที่ต้องผลิตจำนวนมาก ๆ ในครั้งเดียว อีกทั้งยังมีราคาต่อชิ้นที่สูงกว่าหากผลิตจำนวนน้อย ในขณะที่การพิมพ์ด้วย RICOH Ri 100 สามารถสั่งผลิตได้ทันทีแบบ On Demand Printing แม้จะพิมพ์เพียง 1 ตัว โดยค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงานเฉลี่ยไม่เกิน 20 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ยังใช้เวลาในการพิมพ์เพียง 5 นาที โดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญ ใครก็สามารถพิมพ์เสื้อหรือถุงผ้าได้ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกับการสั่งพิมพ์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไปยังพรินเตอร์ทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น Ri 100 ยังมาพร้อมเครื่องอบผ้าที่ช่วยในการรีดและอบผ้าในตัว ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติม แถมยังได้งานคุณภาพสูง สีหมึกบนเนื้อผ้าดูเป็นธรรมชาติและติดทนนาน รีดทับได้ ระบายอากาศได้ดี ต่างจากการพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วรีดลงบนผ้า ตามที่พบเห็นตามร้านผลิตของพรีเมียมทั่วไป ทั้งนี้ ริโก้คือผู้นำตลาดและเป็นรายเดียวที่มีเครื่องพิมพ์บนผ้าขนาดเล็กจำหน่าย รวมถึงมีจุดแข็งด้านบริการหลังการขายที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจสูง ในรูปแบบ Onsite Service โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ



ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ Let’s Be Heroes เนื่องจากเป็นกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ริโก้จึง ตระหนักว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ และผู้ให้การสนับสนุนทุกคนคือ “ผู้ให้” และเป็น “ฮีโร่” ในชีวิตจริง ที่จะช่วยต่อเติมโอกาสต่าง ๆ ให้กับผู้ขาดแคลน ดังนั้น ริโก้จึงได้อาสาสนับสนุน “ฮีโร่” ทุกคน ด้วยการพิมพ์เสื้อยืดที่มีโลโก้มูลนิธิ Let’s Be Heroes พร้อมชื่อของตนเองลงไปบนเสื้อ ด้วยเครื่องพิมพ์ Ricoh Ri 100 จำนวน 500 ตัว รวมถึงเสื้อฮู้ด อีกจำนวน 200 ตัว ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในส่วนของการรุกตลาด ริโก้มีแผนที่จะจัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ Ricoh Ri 100 ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งปี

ปัจจุบัน ริโก้คือผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมายาวนานกว่า 10 ปี และยังเป็นผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์สีในกลุ่มลูกค้าองค์กร (ซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงจาก IDC) นอกจากนี้ ริโก้ยังมีอุปกรณ์เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เช่น เครื่อง Production Printing, เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Wide Format) รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น โปร

เจกเตอร์ ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication System) กระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) และระบบกล้องวงจรปิด (Video Surveillance System) ตลอดจนอุปกรณ์และการให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.co.th