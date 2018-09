“ซีลวาเนีย” เชิญร่วมงานแถลงข่าว Smart Light Smart Life by Sylvania ณ GLEN BAR (เกล็น บาร์) ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ วันพุธที่ 19 กันยายน นี้

วันที่ 19 กันยายนนี้ บริษัท Feilo-Sylvania เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ส่องสว่างแบรนด์ “ซีลวาเนีย” ซึ่งพัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงบริการดิจิตอล ที่จะช่วยให้ชีวิตของเราง่าย สะดวกสบายและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสู่การใช้ชีวิตในยุค Smart City ด้วยคอนเซ็ปต์ Smart Light Smart Life อาทิ นวัตกรรมที่ซีลวาเนียเรียกว่า “Smart Pole” ซึ่งเปรียบเสมือนเสาไฟอัจฉริยะที่รวมทุกเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เช่น อุปกรณ์ส่องสว่าง EV Charger หรือ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ตัวส่งสัญญาณ WIFI กล้องวงจรปิดพร้อมตรวจสอบระบบการจราจรและความปลอดภัย แสดงผลผ่านจออัจฉริยะของเสา Smart Pole ของซีลวาเนีย เป็นต้น

พร้อมกับเปิดตัว 4 ผู้บริหารคนสำคัญของ Feilo-Sylvania ได้แก่ Mr.Davis Yin : General Manager of Feilo Investment , Mr.Patrick Zhang : Deputy General Manager of Feilo Investment, Mr.Walter Hiew : SEA General Manager of Feilo Sylvania และนายปูมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา Country Manager Thailand บริษัท เฟโล ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะขับเคลื่อนซีลวาเนียให้เป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับ Smart City อย่างแท้จริง ในงานแถลงข่าว Smart Light Smart Life by Sylvania วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ GLEN BAR (เกล็น บาร์) ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ